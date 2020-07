Boni med reanimacijo in psihologijo

Bliža se avgust, ki bo verjetno že bolj jasno pokazal, kako so se turistični boni uveljavili. Do zdaj jih je izkoristila manj kot desetina državljanov. Pa so turistični boni tisti ukrep države, ki bo Slovenijo rešil najhujšega? Ne, so pa lahko lep del mozaika nujnih ukrepov.Turizem in vse, kar je z njim povezano, ustvari malo manj kot pet odstotkov vseh prihodkov Slovenije. Lani je turizem prinesel 4,4 milijarde evrov prihodkov (uradnih podatkov za lani ni, zato se boste morali zadovoljiti z mojo približno oceno). Če od tega odštejemo kulturne in športne dogodke, za katere boni ne veljajo, ostane 3,3 milijarde evrov. Pri tem je ...