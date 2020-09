Bonuse bi vsi, skupne usode nihče

Premier Janez Janša je v odgovoru na poslanska vprašanja napovedal, da se v kratkem začnejo pogajanja za izločitev storitvenih delov javnega sektorja iz administrativnega dela plačnega sistema. Povedano drugače, zdravniki, medicinske sestre in še kdo zapuščajo javni plačni sistem. S to napovedjo so se odprla hermetično zaprta vrata, ki so nastala s tako imenovano Virantovo plačno reformo, sprejeto leta 2008. Če gredo ven zdravniki, utegne izstop izsiliti še kdo, in sistema bo verjetno konec. Odločitev je posledica odhajanja kadrov, bodisi v tujino bodisi v bolje plačane službe.Če vprašate katerokoli skupino v javnem ...