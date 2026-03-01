Boštjan Videmšek: V poveljniških sobah že dolgo ni več odraslih ljudi

Bilo je le vprašanje časa. Pogajanja o jedrskem programu so bila le (puščavski) pesek v oči. Že nekaj tednov – če ne mesecev – je bilo namreč popolnoma jasno, da bodo Združene države skupaj z Izraelom, oziroma Izrael skupaj z Združenimi državami (je ločnica sploh še potrebna?) napadle Iran. Če smo natančnejši: ponovno napadle Iran.

A tokratni napad je drugačen. In to ne le zaradi silovitosti in celovitosti ter, posledično, izjemno obsežnega iranskega odziva, ki so ga bile v taki ali drugačni meri deležne vse ameriške in tudi izraelske (Združeni arabski emirati) regionalne zaveznice in podizvajalke. Tokratni napad – tudi trajal bo dlje kot lanskoletni – je drugačen tudi zaradi namenske uporabe orodja pogajanj kot orodja vojne.