Božičnica namesto plače

Čeprav je vlada delodajalcem tako rekoč v končnici lanskega leta vsilila izplačilo obvezne božičnice oziroma zimskega regresa in je gospodarstvo opozarjalo, da tega bremena ne bo zmoglo, podatki finančne uprave kažejo, da je to novo dajatev vendarle izplačala večina delodajalcev. Tisti, ki so se odločili za nakazila v več obrokih ali imajo likvidnostne težave, morajo to obvezo poravnati do konca marca.

Tudi v največji sindikalni centrali opažajo, da sistemskih kršitev ni bilo, so se pa zlasti v podjetjih, v katerih delavci niso sindikalno organizirani, pojavili primeri spornih obvodov – od začasnega znižanja plač do vračanja božičnice delodajalcu. Inšpektorji so odkrili kar nekaj kršitev v 70 že opravljenih nadzorih, dodatno pa bodo ta izplačila v usmerjenih akcijah pod drobnogled vzeli po 31. marcu. In gotovo bo zanimivo spremljati, kaj bo pokazal tak usmerjeni nadzor.