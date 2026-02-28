Branje kot koristna dejavnost za narodov blagor

Želim, da mi knjige med branjem še zmeraj šepetajo svojo resnico o svetu, ne pa kričijo.

Spet tisti čas, ko se nekateri – seveda in predvsem žirija Delove nagrade za roman leta – čisto potiho namesto na sprehode po soncu odpravimo v bralske brloge. Nuja je neizogibna, na seznamu iz Narodne in univerzitetne knjižnice je letos več kot dvesto romanov z lansko letnico izida, trojica žirantk in duet žirantov pa živimo pod pričakovanim pritiskom, da ob prvih špargljih v sezoni bralskemu plemenu postrežemo z deseterico po našem mnenju najodličnejših romanov preteklega leta, mesec kasneje z veliko peterico in na kresno noč s prvakom, ki mu gre kresni, ne lovorov venec. In seveda, obdan s stolpiči knjig, ki jih bo treba prebrati, sem oni dan pomislil, da je fenomen branja pred očmi javnosti, kakor ga udejanjajo oziroma morajo nanj pristati tako avtor kot kritik ali žirant, podoben ...