Branje kot skupna odgovornost in priložnost

Branje je postalo strateško državno vprašanje in tudi izziv civilne družbe.

Branje sodi med osnovne spretnosti, z njim se srečamo že takoj ob vstopu v šolski sistem in ga nato vse življenje razvijamo. A ker je to praksa, ki zahteva določen napor, ga je treba z vsako novo generacijo privzgajati. Če se je nekoč branje razumelo skoraj izključno kot del obvezne opreme funkcionalnega posameznika, se zdaj slika v novi luči, saj živimo v časih, ko sta kritično mišljenje in sposobnost prepoznave lažnih informacij postala stvar nacionalne varnosti. To pomeni, da branja ne razumemo v veliki meri zgolj kot pridobitve posameznika, ampak kot strateško državno vprašanje in tudi izziv civilne družbe. Navedeno je del vsebine Manifesta o branju za 21. stoletje, ki ga bodo ob prihajajočem nacionalnem dnevu branja 5. marca predstavili Miha Kovač, Kozma Ahačič, Metka Kostanjevec in ...