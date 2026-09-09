Branje kot strateško državno vprašanje

Porazni rezultati mednarodne raziskave Pisa o bralni pismenosti so nadaljevanje globalnega trenda upada sposobnosti razumevanja besedil. Še posebno velik padec je tokrat zaznati pri slovenskih mladostnikih, ki so podpovprečni, kar je alarmantno, ker smo majhen jezik, ki je istočasno izpostavljen vdoru tujih jezikov, predvsem angleščine in njene skladnje. Hkrati je bralna pismenost podlaga za učenje večine drugih vsebin, torej spodkopava prizadevanja tudi na drugih področjih. V zadnjih letih se je pojavilo nekaj pobud, da bi ta trend ustavili, spomnimo se na Manifest o branju za 21. stoletje, letošnjega prvega Nacionalnega dneva branja, prizadevanj Društva Bralna značka ter stalnega angažmaja domačih avtorjev mladinske in otroške literature. Izpostaviti velja tudi pobude nekaterih založb, ...