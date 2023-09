Branjenje zgodovine in znanja pred politiko

V nadaljevanju preberite:

Delovna skupina za muzejsko politiko je pripravila predlog Nacionalne strategije za muzeje in galerije 2024–2028, ki ga ministrstvo za kulturo danes razkriva širši javnosti. Gre za temelj reforme muzejskega sektorja, ki potrebuje celovite posodobitve, da bi se prilagodil sodobnemu času in nastopil v razširjeni vlogi, ki jo imajo muzeji naprednejših družb, poleg sprememb na področju infrastrukture in izobraževanja, se bodo iz tradicionalnih ustanov predrugačili v središča za soustvarjanje kulturnih in skupnostnih vsebin.