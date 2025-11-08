  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Pozdravljeni!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Komentarji

    Bratje v orožju, prijatelji v stiski

    Država, v kateri se to dogaja, sem pomislil, je, kolikor vem, druga največja izvoznica orožja v Izrael ... ki se je žal spet znašla na napačni strani zgodovine.
    Religiozni aktivisti pred Branderburškimi vrati 6. septembra v Berlinu FOTO: Artur Widak Nurphoto Via AFP
    Galerija
    Religiozni aktivisti pred Branderburškimi vrati 6. septembra v Berlinu FOTO: Artur Widak Nurphoto Via AFP
    Igor Bratož
    8. 11. 2025 | 21:49
    8. 11. 2025 | 22:08
    7:36
    A+A-

    Med nedavnim potovanjem na knjižni sejem v Frankfurtu sem imel v spominu grafiko z aparatov za kupovanje kart za podzemno železnico, ki se je v prvi solidarnostni, ritualizirani ihti pojavila po Hamasovem 7. oktobru: na stilizirani podobi na zaslonu sta bili v trdnem stisku obeleženi z nemško in izraelsko zastavo obarvani roki, zraven je pisalo »Z roko v roki z Izraelom«. Niti najmanj mi ni bilo všeč, učinkovalo je kot zapovedana državna religija.

    Ob ponovnem premlevanju tega bojnega gesla so mi prišli na misel še drugačni frazemi, vredni političnih interpretacij, na primer roka roko umije, desna roka ne ve, kaj dela leva, biti igrača v rokah koga ali česa, dati roko v ogenj. Poznejše šarjenje po Franu mi je dalo misliti še naprej, še posebno ob zvezah imeti do komolcev krvave roke, odpraviti koga z levo roko, po pilatovsko si umiti roke ali pa pripeljati koga v roke pravice. Spomnil sem se tudi projekta ene tukajšnjih nevladnih organizacij, ki je imel naslov Z roko v roki, in je poimenovanje razlagal kot del znamenitega citata nemške revolucionarke in aktivistke Clare Zetkin: »Proletarka se z roko v roki z moškim njenega razreda bori proti kapitalistični družbi.«

    Frankfurt je poznan predvsem kot finančno in kongresno središče. FOTO: Kirill Kudryavtsev/AFP
    Frankfurt je poznan predvsem kot finančno in kongresno središče. FOTO: Kirill Kudryavtsev/AFP

    Ker me je v mesto ob Majni klicalo velikokrat, sem se na letališču brez posebnega premisleka in iskanja takoj usmeril proti stopnicam, ki potnike pripeljejo do vlakov podzemne železnice. Povsem po naključju sem se med potjo uzrl po eni od informacijskih tabel, ki je kazala k – priznam, da sem to opazil prvič, čeprav najbrž ne more biti novo, ampak staro – Gebetsraum Juden oziroma judovski molilnici. To me je začudilo, zdi se velika pozornost za religijo oziroma skupnost, ki – hvala, wikipedija – zajema nič več kot 0,2 do enega odstotka celotne nemške populacije, v Frankfurtu je po podatkih Svetovnega judovskega kongresa okoli sedem tisoč Judov.

    Priznam, omenjena tabla me je malo zmotila, dve desetinki odstotka, resda iz leta 2011, sta se mi zazdeli klavrno droben podatek, ki ne bi smel imeti tako velikih implikacij. Ker me je poleg knjižnega sejma moralo zanesti v frankfurtske knjigarne, mi ni bilo prizaneseno še z nadaljnjimi presenečenji. V knjigarni Hugendubel na Zeilu v srcu mestnega središča sem med brskanjem nenadoma in s presenečenjem odkril posebno vitrino, velik rdeč okvir s knjižnimi policami, ki ga je krasil velik naslov Jüdisches Leben/Judovsko življenje. Tam so na kupce čakale knjige o zgodovini židovstva, židovskih življenjskih modrostih, Aškenazijih, Talmudu, nekaj romanov judovskih avtorjev, dve ali tri judovske kuharske knjige, na eni od spodnjih polic pa so bili brezplačno na voljo izvodi zadnje številke berlinskega skrajno propagandnega tednika Jüdische Allgemeine, ob knjižnem sejmu okrepljene z več stranmi.

    image_alt
    Eichmann v Jeruzalemu: Dolžnosti pokornega državljana

    Ker se temu, kar sem videl, nisem mogel dovolj načuditi, po prelistavanju nekaj nemških časnikov pa razumem stališča velikega dela nemške javnosti, ki se ne strinja s politiko zdaj vladajočega konservativca in njegovega predhodnika, sem pomislil, da sem morda ne le protinetanjahujevec in najverjetneje zgleden primer zgodovinsko slabše izobraženega proticionista, ampak tudi vsaj za odtenek in v posebnem smislu antisemit. To nalepko že dolgo delijo z veliko lahkoto, igranje na noto antisemitizma »obvladajo« zagovorniki vsega, kar judovske oblasti počnejo že od britanskega mandata za Palestino v dvajsetih letih prejšnjega stoletja.

    Primer? Ko je še pred 7. oktobrom, natančneje januarja leta 2022, igralka Emma Watson na svojem računu na instagramu, katerega delno upravljanje je po dolgem digitalnem molku predala anonimnemu feminističnemu kolektivu, objavila zgolj fotografijo s propalestinskega zborovanja maja leta 2021, ko so izraelske sile izvedle enajstdnevni napad na Gazo, in dodala geslo Solidarnost je glagol, so ji izraelski uradniki in podporniki takoj postregli z lahkotno obtožbo o antisemitizmu.

    Emma Watson je na instagramu objavila zgolj fotografijo s propalestinskega zborovanja maja leta 2022, pa so jo označili za antisemitko. FOTO: Marco Piovanotto
    Emma Watson je na instagramu objavila zgolj fotografijo s propalestinskega zborovanja maja leta 2022, pa so jo označili za antisemitko. FOTO: Marco Piovanotto

    Igralka je dodala še navedek avstralske feministične teoretičarke Sare Ahmed: »Solidarnost ne predvideva, da so naši boji enaki boji ali da je naša bolečina enaka bolečina ali da si delimo upanje v isto prihodnost. Solidarnost vključuje predanost in delo, pa tudi priznanje, da tudi če nimamo enakih občutkov ali enakih življenj ali enakih teles, živimo na skupnih tleh.« Kaj je tu protisemitskega?

    Po njej sta s táko nalepko udarila dva nekdanja izraelska veleposlanika v Združenih narodih, Danny Danon in Gilad Erdan, slednji se je – sklicujoč se na igralkin sloves po nastopih v filmih, posnetih po romanih J. K. Rowling – poigral in na omrežju x navrgel: »Fikcija morda deluje v Harryju Potterju, v resničnosti pa ne. Če bi delovala, bi magija, ki se uporablja v čarovniškem svetu, lahko izničila tako zlo Hamasa (ki zatira ženske in si prizadeva za uničenje Izraela) in palestinske uprave (ki podpira nasilje). To bi podprl!« Prvemu je članica britanske lordske zbornice baronesa Warsi namenila preprosto misel, ki ji ni kaj dodati: »Solidarnost s Palestinci ni antisemitizem.« Nekaj znanih hollywoodskih imen pa je v bran Emmi Watson dodalo enako preproste besede južnoafriškega nadškofa in dobitnika Nobelove nagrade za mir Desmonda Tutuja: »Če ste ob krivici nevtralni, ste izbrali zatiralčevo stran.«

    image_alt
    Palestinci v Sloveniji: Izobrazba je naš način upora

    Med obiskom sejma, na katerem je nastopilo nekaj izraelskih podjetij, Palestinci pa so svoj mali, alternativni, »osvobodilni« knjižni sejem v drugo priredili v parku nasproti vhoda na frankfurtsko sejmišče, sem premišljal, o tem, da je iz različnih zgodovinskih in drugih razlogov na Nemškem že zdavnaj vzniknilo nenavadno stanje, vzdušje, ki v vsakršni, še najmanjši kritiki početja izraelske države prepoznava tisto, kar Netanjahu in njegovi številni klečeplazci označujejo kot antisemitizem. Še več in bolj morbidno, s to nalepko so označili tudi proticionistične judovske intelektualce, ki so si upali opozarjati na pravice Palestincev.

    Država, v kateri se to dogaja, sem pomislil, je, kolikor vem, druga največja izvoznica orožja v Izrael, država, ki je ob drugi obletnici genocidnih dejanj v Gazi Brandenburška vrata okrasila z izraelsko zastavo in v Berlinu prepovedala propalestinsko zborovanje, država, katere ministrica za kulturo je ob slavju dokumentarca Edina zemlja na Berlinalu znala ploskati le enemu, izraelskemu sorežiserju, ne pa tudi palestinskemu, hkrati tudi država – kot je lucidno pripomnil eden od komentatorjev iz washingtonskega Arabskega centra –, ki se je žal spet znašla na napačni strani zgodovine. Morda bi marsikomu pomagalo znova premisliti o globoki ugotovitvi povojnega nemškega predsednika Theodorja Heussa, ki je stvari postavil zelo jasno: Ni kolektivne krivde, ampak kolektivna sramota. To je pomembna razlika v odtenku.

    Sorodni članki

    PremiumPhoto
    Sobotna priloga
    Poročilo Vesne Milek

    Reportaža iz Palestine: Hočejo, da obupamo. A nimamo kam.

    Z džipom se vozimo skozi grčasto kamnito pokrajino, na jugovzhodu Palestine, z nasadi oljk, čredami ovac. Lahko bi bil najbolj idiličen kraj na zemlji. Pa ni.
    Vesna Milek 8. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Varnostni svet

    Zloraba pravice do veta onemogoča diplomatske preboje

    Drugo članstvo Slovenije v varnostnem svetu OZN se bliža koncu.
    Božo Cerar 8. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Mučenje

    Prevzela odgovornost, ker je posnetek nečloveškega mučenja prišel v javnost

    Nekdanja pravobranilka v izraelski vojski je hišnem priporu. Ni ravnala po črki zakona. A je ravnala po svoji vesti.
    Ali Žerdin 7. 11. 2025 | 20:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    ZDA

    Trump zahteval pokop filibustra, a se mu upirajo celo republikanci

    Torkove volitve so pokazale, da večinska javnost za ustavitev delovanja vlade ne krivi levice.
    Barbara Kramžar 7. 11. 2025 | 02:20
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Oškodovanje upnikov

    Sodba padla malo pred zastaranjem

    Urško Jurkovič so obsodili na 18-mesečno pogojno kazen.
    Aleksander Brudar 5. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Magazin  |  Potovanja
    Naravne znamenitosti

    Prepovedi pobiranja vstopnin za Vintgar in slap Savica – kaj je v ozadju?

    Na ministrstvu pojasnjujejo, da je edini, ki ima pravico upravljati naravno vrednoto, javni zavod TNP, domačini se sklicujejo na 130-letno tradicijo.
    Simona Bandur 7. 11. 2025 | 10:34
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Znanoteh
    Vesolje

    Kitajska poklicala Naso zaradi nevarnosti trčenja v orbiti

    Kitajski astronavti pa so ujeti v vesolju, ker je v njihovo plovilo trčil vesoljski odpadek.
    Saša Senica 7. 11. 2025 | 08:26
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Verjemi v jutri: 100.000 evrov za projekte, ki spreminjajo svet

    Banka Sparkasse odpira javni razpis v skupni vrednosti do 100.000 evrov, namenjen projektom, ki prinašajo pozitivne spremembe za družbo.
    Promo Delo 3. 11. 2025 | 11:05
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Prijave so že odprte: v živo spoznajte letošnje prejemnike prestižnih priznanj

    Slovesna prireditev bo 27. novembra na Brdu pri Kranju – prijave za udeležbo na prestižni podelitvi so že odprte!
    3. 11. 2025 | 08:54
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    BREZ BANKE

    Do denarja v 24 urah: sodobna alternativa bančnim posojilom

    Kako lahko podjetja danes financirajo rast, naročila in zaloge – brez banke in brez čakanja.
    Promo Delo 1. 11. 2025 | 08:04
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Vredno branja

    »Vsak drugi objekt v Sloveniji je zgrajen z našim cementom« (video)

    Sogovornik Primož Smrekar o tem, zakaj je cement temelj sodobne družbe in kako ga narediti prijaznejšega okolju.
    Promo Delo 5. 11. 2025 | 13:14
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Pokojnina bo verjetneje višja, če bomo pogumnejši

    Pri plemenitenju denarja za bolj oddaljene cilje preredko izbiramo dolgoročno donosnejše produkte.
    Milka Bizovičar 6. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Prijave so že odprte: v živo spoznajte letošnje prejemnike prestižnih priznanj

    Slovesna prireditev bo 27. novembra na Brdu pri Kranju – prijave za udeležbo na prestižni podelitvi so že odprte!
    3. 11. 2025 | 08:54
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Poglejte, kdo so nominiranci za letošnje Delove podjetniške zvezde

    Za svoja favorita v kategoriji malih in srednjih podjetij ter v kategoriji velikih podjetij lahko do vključno 9. novembra na spletu glasujete tudi bralci.
    Marjana Kristan Fazarinc 3. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Razvijajo mikroorganizme za trajnostne produkte

    Acies Bio je razvojno-raziskovalno podjetje, ki vse večji poudarek daje industrijski proizvodnji.
    Nejc Gole 30. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    nemčija in izraelVojna v GaziantisemitizemSolidarnost

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Šport  |  Tenis
    Zaključni turnir ATP

    Novak Đoković sporočil slabo novico

    Srbski teniški zvezdnik je le nekaj ur po zmagoslavju na turnirju v Atenah razžalostil svoje navijače.
    8. 11. 2025 | 22:42
    Preberite več
    Mnenja  |  Komentarji
    Igor Bratož o Nemčiji in Izraelu

    Bratje v orožju, prijatelji v stiski

    Država, v kateri se to dogaja, sem pomislil, je, kolikor vem, druga največja izvoznica orožja v Izrael ... ki se je žal spet znašla na napačni strani zgodovine.
    Igor Bratož 8. 11. 2025 | 21:49
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Španska liga

    Oblak je imel spet razlog za veselje

    Nogometaši madridskega Atletica so se veselili nove zmage v španskem prvenstvu.
    8. 11. 2025 | 21:44
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Formula 1

    Grozljiva nesreča v Sao Paulu, gledalcem zastal dih (VIDEO)

    Lando Norris, ki je bil najhitrejši na šprinterski preizkušnji formule 1, je sebi v prid odločil tudi kvalifikacije za jutrišnjo klasično dirko za VN Brazilije.
    Miha Šimnovec 8. 11. 2025 | 20:56
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Hokej na ledu

    Za konec poraz in disciplinska kazen za Drozga

    Slovenski hokejisti so morali v zadnji tekmi turnirja na Poljskem priznati premoč Italijanom.
    8. 11. 2025 | 19:26
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Španska liga

    Oblak je imel spet razlog za veselje

    Nogometaši madridskega Atletica so se veselili nove zmage v španskem prvenstvu.
    8. 11. 2025 | 21:44
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Formula 1

    Grozljiva nesreča v Sao Paulu, gledalcem zastal dih (VIDEO)

    Lando Norris, ki je bil najhitrejši na šprinterski preizkušnji formule 1, je sebi v prid odločil tudi kvalifikacije za jutrišnjo klasično dirko za VN Brazilije.
    Miha Šimnovec 8. 11. 2025 | 20:56
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Hokej na ledu

    Za konec poraz in disciplinska kazen za Drozga

    Slovenski hokejisti so morali v zadnji tekmi turnirja na Poljskem priznati premoč Italijanom.
    8. 11. 2025 | 19:26
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Podkast Supermoč

    Voditelj ima nalogo služiti ekipi

    Trajnost ni nova religija, je nova pismenost. Ali jo govorimo tekoče, glasno ali šepetaje, je vprašanje, ki obravnava našo zavzetost in resno namero.
    Promo Delo 30. 10. 2025 | 08:34
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    NEPREMIČNINE

    »Potihem si želim, da bi spet imel čas za ples«

    Na dan 23. oktobra 2025, ko so mediji poročali o 7000 evrih za kvadratni meter nepremičnine v Ljubljani, Zoran Đukić iz Stoja Trade v podkastu Supermoč razgrne svojo formulo: nepremičnine kot umetnost, lastništvo kot svoboda, ljudje kot največji kapital.
    Promo Delo 30. 10. 2025 | 09:47
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kaj je hallux valgus? Kako ga uspešno zdravimo?

    Se spopadate z bolečo izboklino ob palcu stopala in neprijetnim občutkom pri hoji ali nošenju čevljev? Najverjetneje gre za deformacijo hallux valgus.
    Promo Delo 4. 11. 2025 | 08:47
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Več kot 400 inženirjev na sledi napadalcem

    Kibernetski napadi se premikajo iz sistemov posameznih podjetij v zapletene dobavne verige, kjer lahko en sam vdor ohromi celotne panoge.
    Promo Delo 1. 9. 2025 | 10:58
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Obračun plač v podjetjih: božičnica, poslovna uspešnost in druge nagrade

    Vsa podjetja, ki imajo zaposlene, se srečujejo z izzivi pri obračunu plač.
    Promo Delo 6. 11. 2025 | 10:53
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Zakaj je zdaj najboljši čas za nakup notranjih vrat?

    Do 17. novembra lahko v času sejma DOM+ in Ambient v prodajnih salonih LIP BLED izkoristite poseben sejemski popust.
    Promo Delo 7. 11. 2025 | 11:04
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Ideje, nasveti in navdih za dom na sejmu Ambient in Dom plus 2025

    Na Gospodarskem razstavišču novembra znova sejem notranje opreme in prenove doma.
    Promo Delo 3. 11. 2025 | 10:49
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    Tehnološki velikani

    Kdo so ljudje, ki spakirajo kovčke, ko pride do incidenta, in odidejo?

    Gost podkasta je Matjaž Beričič, direktor Omrežja in infrastrukture pri Telekomu Slovenije in prejemnik nagrade za življenjsko delo na konferenci Infosek 2025.
    Gregor Knafelc 23. 10. 2025 | 09:06
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Preobrazba Pošte Slovenije: kam plujejo v prihodnosti

    Karmen Lebe Grajf poudarja, da Pošta Slovenije ostaja ključni del državne infrastrukture in zanesljiv partner v razvoju e-trgovine.
    Promo Delo 5. 11. 2025 | 15:13
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    POGOZDOVANJE

    Z brezpilotnimi letalniki nad posledice

    V podjetju Radenska že šest let skrbijo za obnovo gozdov, ki so jih prizadele naravne ujme ali požari.
    Promo Delo 1. 11. 2025 | 09:52
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    PROGRAMSKA OPREMA

    Prihaja dan samskih: razprodaje, ki jih ne smete zamuditi

    Single's Day (dan samskih), znan tudi kot dvojna enica, ni le še en datum (11. november) na koledarju.
    Promo Delo 10. 10. 2025 | 09:36
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Polna košarica in polna baterija: udobje, ki presega vse izkušnje do zdaj (video)

    Vozniki električnih vozil pričakujejo hitro, priročno in preprosto polnjenje, ne glede na to, ali je to doma, v službi ali na poti.
    Promo Delo 3. 10. 2025 | 09:18
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Veste, kako rastejo vaša sredstva? Zdaj lahko to preverite kjerkoli.

    Za pregled nad svojim varčevanjem in naložbami potrebujete le mobilni telefon. Svoj finančni svet imate tako vedno pri roki, kjerkoli in kadarkoli.
    Promo Delo 7. 11. 2025 | 13:35
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Slovenski kapitalski trgi v pričakovanju velikih sprememb (video)

    Slovenski vlagatelji dobivajo nove priložnosti: reguliran kriptosvet, prihod Vzajemne na borzo in davčno ugodno dolgoročno varčevanje.
    Promo Delo 4. 11. 2025 | 09:24
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    VIRUTALNI STREŽNIKI

    Zakaj izbrati slovenski oblak?

    Nova storitev Domenca cloud omogoča hitro postavitev virtualnih strežnikov z zanesljivo lokalno infrastrukturo.
    Promo Delo 1. 11. 2025 | 11:56
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Kulinarika
    Vredno branja

    Nova raven kremastega užitka

    Okus, aroma in neverjetno kremasta tekstura … To je nova čokolada, zaradi katere boste dieto dokončno postavili na pavzo.
    Promo Delo 6. 11. 2025 | 12:54
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo