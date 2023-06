Brecelj je nastavil ogledalo, a se minister še ni zazrl vanj

V nadaljevanju preberite:

Ko je Danijel Bešič Loredan prevzel krmilo barke na Štefanovi, so vsi po vrsti, celo njegov kolega Erik Brecelj, menili, da je eden redkih, če ne edini, ki mu s svojo voljo in zagrizenostjo lahko uspe zvoziti mimo neštetih čeri. Zaradi stanja, v katerem je zdravstvo, so mu številni iz srca privoščili, da bi postal rešitelj nakopičenih težav. Danes, ne dolgo po začetnem optimizmu, se nad njegovim načinom reševanja težav v zdravstvu vse bolj zmajuje z glavami. Tudi na začetku še podpornik Brecelj zdaj meni, da bi moral minister zapustiti položaj kapitana.