Brexit brez rokavic

Prvi dnevi po izstopu Združenega kraljestva iz EU so pokazali, da na pogajanjih o prihodnjih gospodarskih odnosih ne bodo delali v rokavicah. Ločitveni sporazum je zadeval kočljive teme, kot so pravice državljanov, irsko vprašanje ali finančni interesi, a na gospodarskem področju se bo razvila bitka za industrijo in delovna mesta.Obe strani sta predstavili svoje pogajalske smernice. EU naj bi svoje uradno potrdila do konca meseca. Trda, nepopustljiva stališča so logičen začetek tega procesa. Obremenjen bo s časovnim pritiskom, saj se zdi skoraj nemogoče, da bi do konca leta pod streho spravili obsežnejši gospodarski ...