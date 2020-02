Brez čarobne formule

Uredili bomo dolgotrajno oskrbo, je zaveza, ki so jo v koalicijske pogodbe na tak ali podoben način zapisale vse vlade v zadnjih 15 letih. Tudi za vse stranke, ki se dogovarjajo za morebitno novo, je to prioriteta. Kar je razumljivo. Danes je med prebivalci Slovenije starejših od 65 let okoli 20 odstotkov, čez 50 let jih bo skoraj tretjina. Zdaj je dobrih pet odstotkov starejših od 80 let, takrat jih bo trikrat več. Napovedi za EU so, da bo imela leta 2070 devet milijonov več prebivalcev, kot jih je imela leta 2016, bo pa generacijska piramida drugačna od sedanje. Starejših od 65 let bo več kot 50 milijonov več, ljudi v delovno ...