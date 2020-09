Brez zaupanja ne gre

Pri morebitni ponovni razglasitvi epidemije, ki jo je omenil notranji minister Aleš Hojs, je jasno, da si Slovenija zaprtja javnega in gospodarskega življenja ne more več privoščiti. Če je gospodarstvo s pomočjo države preživelo pomlad in si poleti opomoglo, je jesensko odpadlo liste pokazalo na stanje v gospodarskem gozdu, ki ga je prizadel vihar pandemije.Po eni strani je opustošenje manjše od pričakovanj. Državni Umar je ublažil napoved padca gospodarske rasti, podobno tudi institucije v tujini. Na optimizem v proizvodnji kaže indeks nabavnih menedžerjev, ki se je tako v Sloveniji kot v največjem evropskem gospodarstvu ...