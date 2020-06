Bruseljski finančni most

Mostovi, ki še morajo biti zgrajeni, so veliki, je po videovrhu EU o proračunu in velikem načrtu za okrevanje ugotavljala kanclerka Angela Merkel. Čeprav je v Uniji opazna skupna želja, da bi bil odziv na pandemijo hiter, učinkovit in obsežen, so prepadi med vsemi stranmi še pregloboki.Pogajanja bo v prihodnji tednih poskušal organizirati predsednik evropskega sveta Charles Michel. Prvi poskus za preboj bo sredi julija, ko se bodo voditelji prvič po izbruhu pandemije fizično sestali v Bruslju. To je za sveženj, po predlogu vreden 1850 milijard evrov, nujno. Le iskanje rešitev »na štiri oči« v dramatičnih urah v bruseljski ...