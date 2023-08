Brzdanje nevarnih sistemov

V nadaljevanju preberite:

Bomo v prihodnosti še lahko verjeli informacijam? Kako brzdati umetno inteligenco, ki je zmožna ogroziti posameznikovo digitalno identiteto? Kaj lahko v napačnih velikobratovskih rokah naredi množičen biometričen nadzor? Kaj naj storita pisatelj in slikar, ki sta jima chatgpt in dall-e ukradla, iznakazila in neskončno razmnožila njun roman in sliko? Velikim podjetjem ne bi smeli slepo verjeti, da bo evropski strah pred umetno inteligenco ugonobil evropsko konkurenčnost in tehnološko suverenost. Evropa naj si piše svojo sodbo sama.