Butale v Piranu

Ali gre pri oddaji portoroške plaže res za gospodarski kriminal in se ustvarja trimilijonska škoda občinskemu podjetju na račun zasebnega podjetja Hoteli Palace, kot bi lahko sklepali po kriminalistični preiskavi v Piranu?



Domnevno škodo, ki naj bi nastala Okolju, so prijavitelji izračunali tako, da so vzeli letni prihodek 180.000 evrov od oddaje ležalnikov in senčnikov na celotni plaži, odbili so okoli 20.000 evrov, kolikor bi vendarle dobili z najemnino, najemniku bi torej ostalo 160.000 evrov »dobička« na leto, kar v 20 letih nanese 3,2 milijona evrov izgube za Okolje. Taka matematika deluje samo v Butalah. Okolje Piran z oddajo senčnikov in ležalnikov na tej plaži v eni sezoni res ustvari okoli 180.000 evrov, ampak prihodkov, ne dobička, poleg tega oddajajo manj kot četrtino plaže. Podjetje mora plačevati 30 ljudem plače, potem so tu še drugi stroški, vodna pravica, amortizacija ... Okolje z upravljanjem plaže že več let ustvarja izgubo. Poslovanje kopališč je postalo problem, ko je zakon o vodah zahteval brezplačne vstope na kopališča. Sama sreča, če se najde zasebnik, ki je za del plaže pripravljen prevzeti del bremena in celo kaj plača. Kje je dobiček, ki ga kdo ukrade, prijavitelj ne pove.



Na drugem koncu iste obale se je podjetje Hoteli Metropol odločilo vrniti plažo občini (in s tem bremena davkoplačevalcem), ker se mu plaža (kot povsod) ne izplača. Tudi na sosednji portoroški plaži Meduza s samo plažo nikoli niso imeli dobičkov. Če bi po naključju bili, bi jih nujno morali vložiti v izboljšavo storitev.



Zasebno podjetje želi z najemom portoroške plaže poskrbeti za boljšo storitev, ki jo je dolžan ponuditi gostom iz petzvezdičnega hotela. Plažni standardi komunalnega podjetja jim ne zadoščajo. To je turistična abeceda. Za to bi si pravzaprav morali prizadevati v Portorožu. Nikjer na svetu sama turistična infrastruktura lastnikom ne prinaša dobičkov. To bi prebivalci turistične občine z dolgo tradicijo vendarle že morali vedeti. Končno na te brezplačne plaže ne hodijo samo gostje hotelov, ampak tudi tisti iz zasebnih sob in seveda domačini.



Domačini se jezijo, ker je plaža hotelov Metropol zanemarjena. Tam gospodar hotela ni izkazal niti trohice želje za izboljšanje kakovosti storitve. Tista plaža je res portoroška sramota. Na tem drugem koncu plaže, kjer si Hotel Palace želi izboljšati ponudbo, zaposliti 12 delavcev, biti boljši, pa dobi za vrat kriminaliste. Mar res lahko čisto vsak komurkoli za strošek kuverte in znamke povzroči vse to, čemur smo bili priča v primeru večurnega angažiranja okoli 20 menda visoko usposobljenih preiskovalcev? Mar bi res lahko odprli donosno poslovno idejo za podjetje Ovadbe, d. o. o.? Seveda, v piranskih in slovenskih Butalah!