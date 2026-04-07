Čakajoč na olajšanje v Budimpešti

Nedeljske volitve na Madžarskem bodo pokazale, kako bo naša vzhodna soseda sploh še delovala v okviru Evropske unije. Tako v Bruslju kot v najpomembnejših državah članicah so politično dogajanje na Madžarskem in predvolilno ravnanje Viktorja Orbána spremljali kvečjemu z zadržanimi komentarji.

Bolj ko se je bližal konec mandata, bolj je Orbán deloval tudi proti interesom EU. Z blokadami podpore Ukrajini in izsiljevanjem z vetom je nastopal kot kremeljska marioneta, ki se ne ozira več na posledice svojih ravnanj za varnost Evrope. Razkritja vsebine pogovorov Orbánovega zunanjega ministra Pétra Szijjárta s Sergejem Lavrovom so bila le vrh ledene gore.