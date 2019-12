Čakanje na čudež v globalnem mestu Gogi

Politiki še vedno ne upoštevajo podnebne krize. FOTO: Nacho Doce/Reuters

Prihajajo nove in nove politične razglasitve podnebne krize, a dejanske odločitve in ukrepi temu niti približno ne sledijo. Niti na podnebnem vrhu v Madridu, kjer je treba upoštevati tudi druge interese držav, ne le okoljskih. Še vedno bi lahko postavili tehtnico, na eni strani Zemlja, na drugi zlato.Še vsaka podnebna konferenca se je podaljšala, rezultati iz Madrida bodo predvidoma znani jutri. Največje težave so s pravilnikom za izvajanje Pariškega podnebnega sporazuma, o katerem so se lani v Katowicah strinjale, da ga je treba sprejeti. Šesti člen podnebnega sporazuma bi moral določati celostna navodila, kako naj države uravnotežijo zaveze za zmanjšanje emisij. To bi bila osnova za oblikovanje svetovnega trga emisij in, na koncu, celo za določitev enotne cene ogljika.Mladi so nad politiki v Madridu že obupali, Greta Thunberg je na poti domov podprla podnebne protestnike v Torinu. V sedanjem tempu bomo zgolj v desetih letih napolnili posodo z emisijami, ki so še na voljo, če nočemo segreti planeta za več kot 1,5 stopinje Celzija. To je vse, kar je treba vedeti. A politika se tega ne zaveda, če tudi tisti, ki razglašajo podnebno krizo, govorijo o zeleni rasti.Nikakršna neomejena rast na omejenem planetu ni mogoča, ne zelena ne rdeča in ne črna. Na planetu z izčrpanimi zalogami nafte, premoga in plina, izumrlimi tremi četrtinami živalskih in rastlinskih vrst, z 20 metrov višjo morsko gladino, kjer kopno neprestano bičajo neurja in valovi, s požganimi ubornimi pridelki in umazano vodo, ne bo mogoče preživeti, še manj obogateti. Vse se spreminja zelo hitro, podnebje prehiteva le informacijska tehnologija.Pri nas sneži. Kot pričakovano, se takoj pojavijo vprašanja, kje je zdaj to segrevanje. Drugi so veseli in upajo, da se bo sneg obdržal in bodo lahko izvlekli sanke in smuči iz kleti. Razočarani bodo, za prihodnji teden je napovedano precej toplejše vreme, tudi nad 10 stopinj Celzija. To je pospešena podnebna spremenljivost, ki jo poganja segrevanje planeta. Kar bodo sprejeli v Madridu je pomembno, a ne toliko kot dejansko ukrepanje. To čakamo že dolga leta.