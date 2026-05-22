Čarobna dežela in njeni ambasadorji kmetijstva

Istra je postala ena najbolj obiskanih in turistično razvitih regij na Jadranu. Ponudba je zelo raznovrstna, od množičnega obmorskega turizma do butičnih doživetij v notranjosti, od navtičnega do kongresnega, kulturnega in gastronomskega turizma. Vendar ima popularnost »terre magice« (čarobne dežele) tudi negativne plati. Množični turizem ustvarja pritisk na skromne naravne vire, ki so že tako pod velikim pritiskom podnebnega segrevanja; to v tem delu Evrope poteka hitreje kot drugje.

Ekstremni vremenski dogodki ter nove bolezni in škodljivci, ki jih prinaša podnebno segrevanje, ogrožajo tudi kmetijstvo v Istri. Rešitev za bolj trajnostno pridelavo hrane in tudi bolj trajnostni turizem med drugim predstavljajo avtohtone pasme živali.