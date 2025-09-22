Čas božičnic in pravičnih pokojnin

Nikar ne žalujte za prekratkim poletjem. Prihaja bogata jesen in še bogatejša zima. Naslednjega pol leta boste neizmerno uživali. Zapisujte si, koliko boste vsestransko obogateli, kdo bo obljubil več in višje božičnice, pravičnejše pokojnine, krajše delovne urnike, nižje davke, več stanovanj, več cest in novih tirov, kdo vam bo jamčil varnejše dni, več tankov, helikopterjev in več injekcij v zadnjo plat. Edina nevarnost, ki vam grozi v naslednjih šestih mesecih, je povišan krvni sladkor, morda celo kronična sladkorna. Zato priporočam, da vse obljube užijete previdno. zmerno in skromno, saj bi bil kasnejši odtegnitveni sindrom lahko za marsikoga usoden.

Stranke so toliko uvidevne, da božičnic ne obljubljajo pretirano starejšim od 60 let. Velika večina bo še naprej uživala tistih 150 evrčkov iz povsem preventivno zdravstvenega pomisleka: decembrsko prenajedanje je za upokojence škodljivo. Brez skrbi, ta družba skrbi za ranljive starejše skupine.

Podobno je tudi s penzijami (pokojninami). Ko te dni prebiramo pogumne napovedi, da bi lahko tudiv Sloveniji kmalu sledili islandskemu ali danskemu pokojninskemu sistemu, v katerem dobijo upokojenci ob dobro organiziranem drugem pokojninskem stebru celo višje pokojnine kot so imeli plače, nas je kar malce strah časov, ki bodo tako razvajali slovenske upokojence. Še sreča, da se bo to morda zgodilo šele čez kakih 25 let.

Na tak standard se je treba počasi privajati in je potreben čas. Hitri prehodi bi bili smrtonosni. Povprečen upokojenec se zjoče od radosti in navdušenja, ko posluša kralja Marjana Ciglerja, ki obljublja poglavitni cilj njegovih soborcev: pravičnost pokojninske reforme. Si lahko predstavljate, da bo pokojnina nekoč pravična? Noben upokojenec ne ostane ravnodušen ob takšni darežljivosti.

Res je sicer, da so nam (morda nas je še kakih 100.000, deset tisoč gor ali dol) leta 2012 odrezali polnih 57 odstotkov nekdanje plače. Krivico so priznali in potrdili. Res je tudi, da so v razpravah do skrajnosti udarni in umetelni v svojem zvračanju krivde na nasprotni tabor. Že to obmetavanje s krivdo za nastali položaj nas redi in vzbuja upanje, da pravične pokojnine obstajajo. Vsaj teoretično. Kajti nihče od teh, ki je v srcu tako pravičen, človeško čuteč in demokratično širok ter finančno širokogruden, nam doslej še ni niti s prstom nakazal poti, kako bodo poskrbeli za pravičnost tudi do teh 57- odstotnih upokojencev.

Slišimo pravljice celo o 80- odstotnih odmernih odstotkih, verjetno zato, da bi ostali 57-odstotni reveži lahko cedili sline nad prihajajočo pravico. Nanjo prisegajo vsi poslanci. Velika večina poslancev je začuda stala tudi za 57-odstotnim odmernim deležem. Zato, ker je bil pravičen. Če bi nam zdaj popravili »pravico« iz obdobja 2012 do 2021, bi bilo menda krivično do tistih, ki bodo nekoč dobili več

Nemški kancler vidi težo krivic, ki so jih Nemci naredili židom, ne vidi pa zares, kaj se dogaja v Palestini FOTO: Susana Vera/Reuters

Tudi nemški kancler Merz se je zjokal nad spoznanjem krivice, ki so jo njegovi rojaki pred 80 ali 90 leti zadali židom in ne samo njim. Nikoli ni prepozno. In je kar prav, da se je zjokal. Pa je morda pogledal kdaj v kak časopis, na družbena omrežja, na vsaj kakšno kolikor toliko verodostojno TV postajo in ni videl, kaj se danes dogaja v Palestini? Ne verjame posnetkom, so jih terorist tako pretkano predelali z umetno intelegenco ...?

Bertolt Brecht je že leta 1933 takole zabrusil svoji domovini,: »Kaj so storili tvoji sinovi iz tebe, Nemčija, bleda mati, da med narodi vzbujaš posmeh ali strah?« En kancler, ki ni bral Brechta, se zjoče za grehe stare več kot 80 let. Kdo in kdaj se bo pa jokal za njegove grehe? Morda čez 80 let, ko mene, tebe, njih in njega davno več ne bo?

Krog je slikovito sklenil papež Leon XIV, ki nikakor ne vidi, da bi se v Gazi dogajal genocid. Fotografije, posnetki niti božje zapovedi niso dovolj prepričljivi, menda. Resnica je ena čudna reč. Kralj Kramp je ugotovil, da ameriške TV mreže v 97 odstotkih poročajo negativno o njem.

Glede na to, da je kritično poročanje o kralju nezakonito, bo moral poskrbeti za kraljevi red. Ker ga očitno niti sodniki ne ubogajo najbolje (niti s 15- milijardno odškodninsko tožbo ni uspel proti New York Timesu), mu ostane samo še Stalinov prijem: Če ljudje niso zadovoljni s kraljevino, najprej zamenjaš medije, potem pa še ljudstvo. Leonard Cohen je bil bolj pesniški: First we take Manhattan, then we take Berlin.* (*Najprej vzamemo Manhattan, potem pa še Berlin).