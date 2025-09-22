  • Delo d.o.o.
    Komentarji

    Čas božičnic in pravičnih pokojnin

    Nevarnost, ki vam grozi v naslednjih šestih mesecih, je povišan krvni sladkor.
    Kako bodo po novem odmerjene pravične pokojnine? FOTO: Blaž Samec
    Kako bodo po novem odmerjene pravične pokojnine? FOTO: Blaž Samec
    Boris Šuligoj
    22. 9. 2025 | 05:00
    Nikar ne žalujte za prekratkim poletjem. Prihaja bogata jesen in še bogatejša zima. Naslednjega pol leta boste neizmerno uživali. Zapisujte si, koliko boste vsestransko obogateli, kdo bo obljubil več in višje božičnice, pravičnejše pokojnine, krajše delovne urnike, nižje davke, več stanovanj, več cest in novih tirov, kdo vam bo jamčil varnejše dni, več tankov, helikopterjev in več injekcij v zadnjo plat. Edina nevarnost, ki vam grozi v naslednjih šestih mesecih, je povišan krvni sladkor, morda celo kronična sladkorna. Zato priporočam, da vse obljube užijete previdno. zmerno in skromno, saj bi bil kasnejši odtegnitveni sindrom lahko za marsikoga usoden.

    Stranke so toliko uvidevne, da božičnic ne obljubljajo pretirano starejšim od 60 let. Velika večina bo še naprej uživala tistih 150 evrčkov iz povsem preventivno zdravstvenega pomisleka: decembrsko prenajedanje je za upokojence škodljivo. Brez skrbi, ta družba skrbi za ranljive starejše skupine.

    Podobno je tudi s penzijami (pokojninami). Ko te dni prebiramo pogumne napovedi, da bi lahko tudiv Sloveniji kmalu sledili islandskemu ali danskemu pokojninskemu sistemu, v katerem dobijo upokojenci ob dobro organiziranem drugem pokojninskem stebru celo višje pokojnine kot so imeli plače, nas je kar malce strah časov, ki bodo tako razvajali slovenske upokojence. Še sreča, da se bo to morda zgodilo šele čez kakih 25 let.

    Na tak standard se je treba počasi privajati in je potreben čas. Hitri prehodi bi bili smrtonosni. Povprečen upokojenec se zjoče od radosti in navdušenja, ko posluša kralja Marjana Ciglerja, ki obljublja poglavitni cilj njegovih soborcev: pravičnost pokojninske reforme. Si lahko predstavljate, da bo pokojnina nekoč pravična? Noben upokojenec ne ostane ravnodušen ob takšni darežljivosti.

    Res je sicer, da so nam (morda nas je še kakih 100.000, deset tisoč gor ali dol) leta 2012 odrezali polnih 57 odstotkov nekdanje plače. Krivico so priznali in potrdili. Res je tudi, da so v razpravah do skrajnosti udarni in umetelni v svojem zvračanju krivde na nasprotni tabor. Že to obmetavanje s krivdo za nastali položaj nas redi in vzbuja upanje, da pravične pokojnine obstajajo. Vsaj teoretično. Kajti nihče od teh, ki je v srcu tako pravičen, človeško čuteč in demokratično širok ter finančno širokogruden, nam doslej še ni niti s prstom nakazal poti, kako bodo poskrbeli za pravičnost tudi do teh 57- odstotnih upokojencev.

    Slišimo pravljice celo o 80- odstotnih odmernih odstotkih, verjetno zato, da bi ostali 57-odstotni reveži lahko cedili sline nad prihajajočo pravico. Nanjo prisegajo vsi poslanci. Velika večina poslancev je začuda stala tudi za 57-odstotnim odmernim deležem. Zato, ker je bil pravičen. Če bi  nam zdaj popravili »pravico« iz obdobja 2012 do 2021, bi bilo menda krivično do tistih, ki bodo nekoč dobili več

    Nemški kancler vidi težo krivic, ki so jih Nemci naredili židom, ne vidi pa zares, kaj se dogaja v Palestini FOTO: Susana Vera/Reuters
    Nemški kancler vidi težo krivic, ki so jih Nemci naredili židom, ne vidi pa zares, kaj se dogaja v Palestini FOTO: Susana Vera/Reuters

    Tudi nemški kancler Merz se je zjokal nad spoznanjem krivice, ki so jo njegovi rojaki pred 80 ali 90 leti zadali židom in ne samo njim. Nikoli ni prepozno. In je kar prav, da se je zjokal. Pa je morda pogledal kdaj v kak časopis, na družbena omrežja, na vsaj kakšno kolikor toliko verodostojno TV postajo in ni videl, kaj se danes dogaja v Palestini? Ne verjame posnetkom, so jih terorist tako pretkano predelali z umetno intelegenco ...?

    Bertolt Brecht je že leta 1933 takole zabrusil svoji domovini,: »Kaj so storili tvoji sinovi iz tebe, Nemčija, bleda mati, da med narodi vzbujaš posmeh ali strah?«  En kancler, ki ni bral Brechta, se zjoče za grehe stare več kot 80 let. Kdo in kdaj se bo pa jokal za njegove grehe? Morda čez 80 let, ko mene, tebe, njih in njega davno več ne bo?

    Krog je slikovito sklenil papež Leon XIV, ki nikakor ne vidi, da bi se v Gazi dogajal genocid. Fotografije, posnetki niti božje zapovedi niso dovolj prepričljivi, menda. Resnica je ena čudna reč. Kralj Kramp je ugotovil, da ameriške TV mreže v 97 odstotkih poročajo negativno o njem.

    Glede na to, da je kritično poročanje o kralju nezakonito, bo moral poskrbeti za kraljevi red. Ker ga očitno niti sodniki ne ubogajo najbolje (niti s 15- milijardno odškodninsko tožbo ni uspel proti New York Timesu), mu ostane samo še Stalinov prijem: Če ljudje niso zadovoljni s kraljevino, najprej zamenjaš medije, potem pa še ljudstvo. Leonard Cohen je bil bolj pesniški: First we take Manhattan, then we take Berlin.*  (*Najprej vzamemo Manhattan, potem pa še Berlin).

    Sorodni članki

    Mnenja  |  Kolumne
    Boris Šuligoj Satira o tem, kako lahko ena sama slika spremeni svet

    (SATIRA) Dva papeža v eni cerkvi

    Kdor slovenskih cestnih zamaškov ne premaga, niti užitkov prve poročne noči ni vreden.
    Boris Šuligoj 8. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Satira o podnebnih spremembah v dveh Evropah

    Ko prvega septembra pade pol metra snega

    Evropa ima dva obraza, v deklaracijah humanistična in kulturna, v dejanjih skregana, vojno-zločinsko zaslužkarska in barbarska.
    Boris Šuligoj 1. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Premium
    Mnenja  |  Komentarji
    Satira

    (SATIRA) Je bela cesta!

    Dokler oba tiča žuli ista Evropa, dotlej je njuno prijateljstvo trdno kot kamen in kost.
    Boris Šuligoj 25. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Intervju

    Karmen Willum Švegl: Smo v prostem padu in nimamo pojma, kam bomo trčili

    Kot dopisnica RTV Slovenija je že več kot dve desetletji priča najtemnejšega, kar zmore človek.
    Agata Rakovec Kurent 21. 9. 2025 | 07:00
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Stojan Petrič, gospodarstvenik

    Stojan Petrič: Največji posel Kolektorja je propadel zaradi hišne preiskave

    S Stojanom Petričem smo se pogovarjali o stanju v medijih, o pravnomočni oprostilni sodbi ter gospodarskem razvoju Slovenije in Evrope.
    Bojan Budja, Janez Tomažič 20. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Derbi na Otoku

    Navijači imajo dovolj »idiota«, Šeško razdvaja javnost

    Navijači Chelseaja so po porazu z 1:2 besni na vratarja Roberta Sancheza, ki je bil izključen na začetku tekme. Ocene videnega pri Benjaminu Šešku močno nihajo.
    21. 9. 2025 | 07:22
    Preberite več
    Tuji
    Nedelo
    Demografija

    Svetovna populacija se krči mnogo hitreje od napovedi

    Celotna stopnja rodnosti upada že stoletja, večinoma iz pozitivnih razlogov. Nižji vrhunec prebivalstva od pričakovanega pa ima ogromne posledice za človeštvo.
    The Economist 21. 9. 2025 | 15:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Kadri v energetiki

    Priložnosti za inženirje, programerje, monterje ...

    Podjetja iz energetske panoge poudarjajo, da je na trgu dela premalo kadrov iz tehničnih in naravoslovnih ved ter s specialnimi znanji elektroenergetike.
    Marjana Kristan Fazarinc 20. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Energetika

    Reševanje »blokovskih« izzivov pred kurilno sezono

    Pri ogrevalnih sistemih je pomembna njihova optimizacija in različne rešitve, kot so stanovanjske toplotne postaje.
    Miran Varga 20. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Podpora izvoznikom

    Strateško pomembna je tudi prisotnost na ameriškem trgu

    V Spiritu poudarjajo pomembnost krepitve prepoznavnosti Slovenije kot zelenega in inovativnega gospodarstva.
    Milka Bizovičar 19. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Izvozniki

    SIQ sodeluje z večino največjih slovenskih izvoznikov

    V zadnjih petih letih so sodelovali z več kot 3100 strankami iz Slovenije.
    Marjana Kristan Fazarinc 19. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več

    pokojnineupokojencipolitikaSatira Boris Šuligoj

    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Profil

    Kitajci ohranili ključe algoritma, ki obvladuje svet

    Madridski dogovor je preprečil prepoved tiktoka v ZDA, a ključni algoritem ostaja v kitajskih rokah, kar odpira nova vprašanja o prihodnjem vplivu.
    Žan Urbanija 22. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Magazin  |  Avtomobilno
    Na preizkusu

    Električna ford puma nima velike baterije, a v mestu tudi nima velike porabe

    Znani križanec, ki je zdaj na voljo tudi na električni pogon, je v nekaterih načini vožnje zelo varčen.
    Gašper Boncelj 22. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    SP v odbojki

    Servis je muhast, lahko bi bil glavno slovensko orožje

    Slovenci danes ob 14. uri v osmini finala igrajo s favoriziranimi Američani. Glavni igralec je podajalec Christensen, ključna bo potrpežljiva igra.
    Nejc Grilc 22. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Mnenja  |  Kolumne
    Kolumna

    Laskanje veličanstvom

    Nasledniki so veliko bolj neusmiljeni kot utemeljitelji kakšne dinastije.
    Jure Stojan 22. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Sredinska politika

    Je britanska politika v krizi? Njen center se krha

    Od referenduma o brexitu leta 2016 velja, da sta najboljša napovedovalca volilnega vedenja starost in izobrazba, ne pa razred.
    22. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    SP v odbojki

    Servis je muhast, lahko bi bil glavno slovensko orožje

    Slovenci danes ob 14. uri v osmini finala igrajo s favoriziranimi Američani. Glavni igralec je podajalec Christensen, ključna bo potrpežljiva igra.
    Nejc Grilc 22. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Mnenja  |  Kolumne
    Kolumna

    Laskanje veličanstvom

    Nasledniki so veliko bolj neusmiljeni kot utemeljitelji kakšne dinastije.
    Jure Stojan 22. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Sredinska politika

    Je britanska politika v krizi? Njen center se krha

    Od referenduma o brexitu leta 2016 velja, da sta najboljša napovedovalca volilnega vedenja starost in izobrazba, ne pa razred.
    22. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
