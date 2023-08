Čas, da začnemo poslušati mlade

V nadaljevanju preberite:

Mladi, ki pogosto veljajo za osebe brez določenega cilja, so za svoj vzeli tudi boj z mlini na veter, kot mnogi vidijo prepričevanje svetovne politike, da so podnebne spremembe resna grožnja in za vsako državo temeljno vprašanje nacionalne varnosti. Zdaj so tudi iz tujine prišli pomagat v Slovenijo. Sočutni so in vzneseno razlagajo, da je lahko slovenska solidarnost zgled za ves svet. Doma do mladih nismo tako zelo prijazni, čedalje manj jih je, manjka dostopnih stanovanj, poleg tega je tujina precej mamljiva.