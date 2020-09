Čas, ko bomo umirali zaradi slepiča

Medtem ko so na Kitajskem zaradi napada novega koronavirusa v manj kot štirinajstih dneh zgradili dve bolnišnici, v naši državi po treh mesecih, kolikor mineva od prvega vala epidemije, še nimamo preštetih niti vseh postelj, ki bi jih ob najhujšem scenariju lahko namenili bolnikom s covidom. Točnih podatkov ni, toda že zdaj je jasno, da se te dni polnijo zadnja ležišča. Ocenjeno je bilo, da bi jih potrebovali 135. Včeraj je bilo zasedenih 73, pa zima, čas številnih obolenj, še ni tu. Zato bo treba pohiteti z reorganizacijo dela po bolnišnicah, kjer pa bi se covidu vsi radi izognili, saj prinaša samo težave in izgubo.



Iz navedenega bi lahko sklepali, da so strokovnjaki med pripravami na drugi val, ko bi lahko urejali zmogljivosti, spali, a so v resnici zgolj precenili odgovornost državljanov. Ker so se ti tako dobro odrezali v prvem valu in se večinoma dosledno držali zaščitnih ukrepov, je bilo pričakovati, da so jih toliko ponotranjili, da bomo virusu spodrezali krila in bo moč dobil precej kasneje, pa še to v blagi obliki. Toda prišli so dopustniški meseci, ljudje so se sprostili, pozabili na strašljive zgodbe iz Italije, posledica tega pa bo, da bodo umirali zaradi banalnih tegob, ki jih zdravniki znajo zdraviti, a jih zaradi preobremenjenosti zdravstvenega sistema ne bodo mogli. Vedno več bo okuženih in dogajalo se bo, da za otroka z vnetim slepičem ali bolnika z infarktom ne bo zdravnika, je nazorno orisal prvi mož bolnišnice Golnik.



Medicinskega osebja že v običajnih razmerah ni dovolj za vse potrebe, kaj šele zdaj. Poleg tega bo po novem nekaj zaposlenih vedno izločenih iz delovnega procesa, bodisi zaradi karantene bodisi zato, da bodo lahko kasneje zdravi vskočili. Če smo se spomladi bali, da ne bo na voljo dovolj respiratorjev, je zdaj že jasno, da ne bo dovolj kadra, usposobljenega za njihovo uporabo.

Nihče si ne želi, da bi ljudje ležali po bolnišničnih hodnikih in da bi morali zdravniki ob polni intenzivni sobi tehtati, kateri ima manjše možnosti za preživetje. Zato je zadnji čas, da se kot posamezniki zresnimo. Le od našega ravnanja je odvisno, koliko postelj bo ostalo praznih.