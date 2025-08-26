Čas za ideološke bitke je minil

V nadaljevanju preberite:

Kmetijsko ministrstvo je sprožilo proces priprave nacionalne strategije za kmetijstvo in hrano do leta 2040, pri kateri je napovedalo transparentnost in vključevanje vseh glavnih akterjev, temeljila pa bo na podatkih in projekcijah, ki jih je pripravila skupina strokovnjakov. Izrisuje se zavedanje, da bo treba podpreti tako velike tržne kmetije kot tiste, ki ne prispevajo toliko k prehranski samopreskrbi, a so pomembne za ohranjanje narave. Toda za vogalom preži nevarnost za oboje – v evropskem proračunu bo manj denarja za kmetijstvo, denar za naravo pa je še bolj negotov. Je že lepo in prav, da bodo države med obrambne izdatke lahko štele tudi kmetijske projekte za dvojno rabo, a pri tem se ne sme pozabiti, kaj je primarna naloga kmetijstva in živilstva.