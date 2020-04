Čas za solidarnost

Ko beseda nanese na solidarnost, praviloma najprej pomislimo na pomoč socialno šibkim in ranljivim skupinam. V tem smislu s solidarnostjo skoraj nikoli ni bilo težav; spomnimo se številnih odmevnih akcij, ko so ljudje nesebično pomagali sočloveku. To se je spet potrdilo tudi ob izbruhu epidemije koronavirusa: gostinci kuhajo za socialno šibkejše, vozniki avtobusov prostovoljno razvažajo hrano, posamezniki zdravstvenemu osebju v najem brezplačno ponujajo stanovanja, podjetja šivajo in podarjajo tako iskane zaščitne maske in še bi lahko naštevali. A pandemija ni načela le zdravja ljudi, ampak je vse bolj jasno, da bo zaradi ...