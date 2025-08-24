Če ni sit, je balkanski tiger siten

V nadaljevanju preberite:

Bojazen, da bi politična kriza, ki je državo zajela po lanskem novembru, v Srbiji že dalj časa visi v zraku. Množicam demonstrantov, ki jih vodstvo države zmerja s teroristi in tujimi plačanci, so politične elite večkrat očitale, da z blokadami cest in ulic uničujejo ekonomijo. Medtem ko so obračunavali z nasprotniki iz študentskih vrst, pa so predstavniki oblasti pozabili na obračun s podivjano inflacijo. Ker si vladajoč ne želijo, da bi se demonstracije s pretežno političnimi zahtevami prelevile v socialni upor, so pripravili sveženj ukrepovoza spopad z draginjo.