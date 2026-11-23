Droni nad Evropo so iz tira vrgli Donalda T(uska), češ da prevažajo majhne Putinčke. Putinasti droni ustavljajo letala, praznijo šole, nastopajo v ljubljanski županski kampanji, sem ter tja priplavajo celo nad Piran. Obstaja verjetnost, da bi Putin kar s Punte poletel proti superjahti A, ki je še zmeraj pred Trstom, in jo vrnil Melničenku. Ali pa s prijatelji in droni pritiska na Mednarodno kazensko sodišče, naj neha dražiti svete tri kralje (komunistične medvede, če hočete). Medtem ko v Berlinu zaradi milijard jadikuje vrh koalicije nejevoljnih in si morajo Evropejci delati 72-urne zaloge, jim trije svetovni kralji sporočajo, da Merza, Melonijeve in niti Ivana tam pri Hong King Kongu »ne čujejo dobro«. Kje pa imajo čas za Ivanove marnje, da bi Evropa postavljala pogoje Putinu. Dajte no! ...