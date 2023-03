Človeška klavnica brez strateške vrednosti

V nadaljevanju preberite:

Bitka za Bahmut je, v realnem času, v Ukrajini postala nacionalni mit. O Bahmutu se, medtem ko v vsakem kraju, ki ga človek obišče med potovanjem po Ukrajini, kopljejo grobove za padle branilce mesta, pišejo pesmi. Toda Bahmut je hkrati mesoreznica in klavnica, ki z vse večjo hitrostjo požira na stotine in stotine mladih ukrajinskih življenj. Še posebno v zadnjih tednih, ko so ruske sile na čelu s plačanci iz vrst zasebne varnostne organizacije Wagner, ki je v tako imenovanih človeških valovih v smrt taktično pošiljala na tisoče in tisoče rekrutiranih ruskih zapornikov, močno strnile obroč okoli porušenega mesta. Mesta, ki je postalo simbol odpora in upora. Toda – simbol česa bo Bahmut čez nekaj let?