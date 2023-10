Črte v pesku, poteze na veliki šahovnici

V članku lahko preberete:

Benjamin Netanjahu, izraelski premier, je v dobrih dveh tednih dvakrat ponovil skorajda identično napoved: spremenili bomo Bližnji vzhod. Ko je 22. septembra nastopil v Združenih narodih, je napoved o spremembi Bližnjega vzhoda opremil s pridevnikom »zgodovinsko«. Ko je o spreminjanju Bližnjega vzhoda govoril po napadu gibanja Hamas na Izrael, je dal vedeti, da se bo sprememba zapisala v zgodovino.

Med prvo napovedjo zgodovinskih sprememb je Netanjahu govoril o novem političnem zavezništvu, o zavezništvu med Savdsko Arabijo in Izraelom. To novo zavezništvo naj bi podrlo zidove sovraštva. Na križišče Azije, Afrike in Evrope naj bi prineslo mir, blaginjo, napredek. Omogočilo naj bi gradnjo naftovodov od Savdske Arabije do Sredozemlja, gradnjo telekomunikacijskih vodov, železnic, morskih povezav.