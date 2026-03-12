Politično motiviran pomp ali čudež pri Črnem Kalu?

Nekateri »ljubitelji« slovenskega napredka, še posebno »ljubitelji« uspehov svojih sonarodnjakov nasploh, nas prepričujejo, da je politično motiviran pomp ob prvi vožnji vlaka na novi progi med Krasom in morjem pretiran ter da izraža majhnost naroda. Dimenzijo naroda precej jasneje ponazarja dejstvo, da je za dograditev pičlih 27 kilometrov tira potreboval 30 let. Ampak! Če komu vendarle uspe zgraditi tako nelahko progo, vsem oviram, administrativnim polenom, črnim oblakom, aferam, vsesplošni razklanosti, sodnim pregonom in intervencijam zunanjih sil navkljub, lahko z vso pravico rečemo, da se je v Sloveniji zgodil majhen čudež pri Črnem Kalu.