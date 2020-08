Da bo res v ospredju blaginja Slovenije

Povečanje produktivnosti in zmanjšanje razvojnega zaostanka za povprečjem Unije in najrazvitejšimi državami je ena strateško najpomembnejših nalog Slovenije, tudi zaradi neugodnih demografskih trendov, ki bodo kmalu močno pritiskali na naše javne finance. Pri tem bosta ključna širši družbeni konsenz in zaveza socialnih partnerjev, da vsak prispeva svoj delež pri doseganju višje produktivnosti in končnega skupnega cilja, večje blaginje države in državljanov.Prav umanjkanje takega dogovora nas loči od tako imenovanih držav konsenza (Nemčija, Avstrija, skandinavske države), ki so tak sporazum v preteklosti že dosegle, ...