Danajski dar ali obet svetlejše prihodnosti?

Vrnitev Narodnega doma, simbola slovenstva v Trstu, ki so ga pred natančno sto leti požgali italijanski nacionalisti in fašisti, je za ves slovenski narod zgodovinski dogodek. Za Slovence v Italiji pa še posebno čustveno nabit in prelomen, saj ga razumejo kot sklepno dejanje, ki zaključuje poglavje njihovega trpljenja in ponižanja pod četrt stoletja fašistične oblasti in terorja. Uresničitev tega dejanja je zahtevala celo stoletje.V ponedeljek bo namreč minilo sto let, odkar je zagorela Fabianijeva neoklasicistična zgradba na ulici Filzi sredi Trsta. Narodni dom je nastal v času največjega razbohotenja slovenske (in tudi ...