Davna preteklost, ki se bo vrnila

V komentarju lahko preberete:

Na tisti čas smo pozabili in ga potlačili v kolektivno nezavedno. In vendar nas čas, ki so ga pred dobrimi tremi leti dramatično presekali zvoki vojaških letal, oznanjujoč, da je pandemije konec, določa in bremeni. Da je tu divjala morilska pandemija, nas občasno spomnijo zaščitne maske kolesarjev na Giru ali Touru. Ko bo kolesarska karavana na začetku julija krenila na pot po Franciji, bodo za ekipe še vedno veljala pravila o samoizolaciji, testiranjih, zaščitnih maskah in drugih ukrepih, s katerimi naj bi zamejili širjenje zdaj manj morilskega virusa.

Kako je bilo na začetku junija 2020? Pandemija je v Sloveniji do tistega trenutka pomorila nekaj več kot 100 ljudi. In nadzvočna letala, povabljena iz Natovega vojaškega oporišča v italijanskem Avianu, so nam sporočila, da je vsega hudega konec. Po podatkih covid-19.sledilnika je po letalskem triumfu umrlo še 7000 ljudi. Po podatkih NIJZ je po zmagoslavju umrlo več kot 9000 ljudi.