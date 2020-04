(De)globalizacija in vrnitev države

Pravijo, da se zgodovina ciklično ponavlja. Podobno kot velja za izmenjavo generacij, saj se otroci po pravilu upirajo vrednotam in načinu življenja svojih staršev. In podobno naj bi veljalo za ekonomsko politiko. Če smo bili pred ekonomsko depresijo v 30. letih prejšnjega stoletja priča laissez faire, je z drugo svetovno vojno in po njej država v ekonomiji dobila osrednjo vlogo. V ZDA se je delež državne potrošnje v BDP v primerjavi s predvojno ravnijo povečal za okoli dve tretjini in vse od takrat se postopno povečuje. Padajoči trend je mogoče zaznati le v neoliberalnih 80. in 90. letih. Podobno lahko ugotavljamo tudi za ...