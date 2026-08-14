Delo od doma učinkuje enako kot družbena omrežja

Poleg dostave hrane na dom je delo od doma zagotovo največji globalni »izum« obdobja epidemije. V večjih svetovnih metropolah so se hitro pojavile študije, kako bo to dolgoročno spremenilo promet, cene poslovnih prostorov in storitve v poslovnih središčih. Podjetja so izračunavala prihranke, preurejala strategije in načrte poslovanja ter preusmerjala investicije. Toda tudi direktorji velikih globalnih tehnoloških podjetij, kjer zaposleni brez težav delajo od doma, so kaj kmalu ugotovili, da je pomemben del delovne učinkovitosti neposreden socialni stik med zaposlenimi. V resnici ima delo od doma podobne učinke kot družbena omrežja. Ta ljudi globalno povezujejo, a hkrati postajajo vse bolj odtujeni in niso sposobni zaznavati dejanske okolice. Delo od doma ni nič drugega kot to, da se ...