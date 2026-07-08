Demografski sklad se vrača

Sredi poletno vročega julija leta 2021 je bila pred poslanci državnega zbora tretja obravnava predloga zakona o nacionalnem demografskem skladu, ki ga je pripravila takratna vlada Janeza Janše in ga brez predhodne javne razprave poslala v hram demokracije. A o zakonu niso glasovali. Takratna vlada je v klimatsko in politično močno razgretem ozračju zakon dala na led, tako da nikoli ni bil sprejet. Predlagani vsebini so namreč ostro nasprotovali sindikati in opozicija, zato so grozili z razpisom naknadnega referenduma.

Včeraj je ministrstvo za finance, ki ga tudi tokrat vodi Andrej Šircelj, v javno razpravo dalo predlog zakona z enakim imenom. Pravzaprav je tudi vsebina zakona zelo podobna tisti pred petimi leti.