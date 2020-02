Demografski sklad zdaj ali nikoli

Najpomembnejši cilji v tem mandatu zanesljivo ne bodo doseženi, pa ne zato, ker ne bo soglasja, ampak ker slabi dve leti, kolikor bo imela vlada na razpolago, ne bo dovolj niti za pripravo ustrezne dokumentacije in sprejetje zakonodaje, še manj pa za izvedbo. Seveda pa ta vlada lahko pripravi podlago, torej temelje.A pri tem bo ključen pristop, glede na postavljene cilje obstaja namreč velika nevarnost, da bo vlada najprej postavila streho in potem pod to streho gradila temelje. Posledično pa se lahko zgodi, da bo država čez približno deset let namesto utrditve temeljev in nadgradnje sistema delala načrte trpke in drage sanacije. ...