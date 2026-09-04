Najbolj zaščiten ne bi smel biti funkcionar, ampak verodostojnost njegove funkcije

Nekatere položaje je mogoče zamenjati hitro, saj so vezani na politično zaupanje. Pri drugih pa je mandat tako trden, da nastane široko polje, kjer funkcionar lahko vztraja tudi takrat, ko je zaupanje javnosti že resno načeto. FOTO: Jože Suhadolnik Mandat je v demokraciji predvsem zaupanje in ne lastnina. Toda slovenski pravni red pri nekaterih najvišjih javnih funkcijah to razliko precej zabriše. Volivec tako poslanca, župana ali predsednika republike izvoli, med mandatom pa praviloma nima neposrednega mehanizma, s katerim bi mu zaradi izgube političnega zaupanja mandat tudi odvzel. Zato vprašanje zaščitenih mandatov ni zgolj pravna posebnost, ampak tudi vprašanje demokratične odgovornosti. Takšna ureditev ima sicer tehtne razloge. Stabilnost mandata varuje nosilce funkcij pred ...