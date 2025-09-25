Denar diši tudi, ko smrdi po smodniku

V nadaljevanju preberite:

Medijska hiša Delo mediji je s Slovenskim državnim holdingom pripravila konferenco o vlogi industrije in kritične infrastrukture za krepitev odpornosti. Premier, ministri, predsedniki uprav državnih strateških podjetij, direktorji obrambnih podjetij in predstavniki finančnih institucij, skupaj več kot 300 udeležencev v nabito polni dvorani, dokazujejo, da je pravi čas za tovrstne razprave.

Zaradi znanih sprememb v mednarodnem varnostnem okolju evropska komisija načrtuje, da bo do leta 2030 porabila 800 milijard evrov za izboljšanje obrambne pripravljenosti. Za razvojne projekte na področju obrambe, varnosti in odpornosti je že doslej šlo veliko javnega denarja. Ta pipica ostaja odprta tudi v prihodnje.