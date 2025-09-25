  • Delo d.o.o.
    PREMIUM   D+   |   Komentarji

    Denar diši tudi, ko smrdi po smodniku

    Velikanskemu interesu politike in gospodarstva za oživljanje obrambne industrije ne botruje strah, ampak obet bajnih zaslužkov.
    V evropski oboroževalni tekmi najbolj ambiciozno deluje Poljska, ki je močno okrepila in posodobila svojo vojsko. V Sloveniji se tveganje za oboroženi konflikt zdi manj verjetno, kljub temu pa obrambni posli nudijo velike priložnosti številnim podjetjem.  Foto Wojtek Radwanski Afp
    V evropski oboroževalni tekmi najbolj ambiciozno deluje Poljska, ki je močno okrepila in posodobila svojo vojsko. V Sloveniji se tveganje za oboroženi konflikt zdi manj verjetno, kljub temu pa obrambni posli nudijo velike priložnosti številnim podjetjem.  Foto Wojtek Radwanski Afp
    Novica Mihajlović
    25. 9. 2025 | 05:00
    2:56
    V nadaljevanju preberite:

    Medijska hiša Delo mediji je s Slovenskim državnim holdingom pripravila konferenco o vlogi industrije in kritične infrastrukture za krepitev odpornosti. Premier, ministri, predsedniki uprav državnih strateških podjetij, direktorji obrambnih podjetij in predstavniki finančnih institucij, skupaj več kot 300 udeležencev v nabito polni dvorani, dokazujejo, da je pravi čas za tovrstne razprave.

    Zaradi znanih sprememb v mednarodnem varnostnem okolju evropska komisija načrtuje, da bo do leta 2030 porabila 800 milijard evrov za izboljšanje obrambne pripravljenosti. Za razvojne projekte na področju obrambe, varnosti in odpornosti je že doslej šlo veliko javnega denarja. Ta pipica ostaja odprta tudi v prihodnje.

    Novice  |  Svet
    Ruska agresija

    Domnevni veliki Trumpov preobrat

    Ameriški predsednik pravi, da je Rusija papirnati tiger, Ukrajina pa da lahko osvobodi vse okupirano ozemlje.
    Boris Čibej 24. 9. 2025 | 16:00
    Gospodarstvo  |  Novice
    Konferenca

    Golob: Slovenci imamo znanje, ki ga ceni tudi svet

    Medijska hiša Delo mediji organizira konferenco z naslovom Vloga industrije in kritične infrastrukture pri krepitvi civilne in državne odpornosti.
    Nejc Gole, Marjana Kristan Fazarinc 24. 9. 2025 | 06:00
    Magazin  |  Zanimivosti
    Nevarne izjave

    Stroka: Paracetamol ostaja prva izbira za bolečine in vročino v nosečnosti

    Ni dokazov, da bi jemanje v nosečnosti povzročalo avtizem pri otrocih. Ko politika in populizem prestopita v polje medicine, je ogroženo zaupanje v znanost.
    Tanja Jaklič, Saša Bojc 24. 9. 2025 | 08:00
    Šport  |  Kolesarstvo
    Ruanda 2025

    Primož Roglič: Za kronometer nisem opravil domače naloge

    Zasavski orel, ki bi lahko bil skriti slovenski adut za svetovno prvenstvo v Ruandi, zaključuje višinske priprave na Sierri Nevadi.
    Miha Hočevar 23. 9. 2025 | 16:00
    Magazin  |  Kulinarika
    Vredno branja

    Brezmejni okusi v Novi Gorici

    Doživite Novo Gorico na popolnoma nov način – ob okusih, ki brišejo meje, vrhunskih vinih, kuharskih šovih in nepozabni glasbi pod zvezdami.
    Promo Delo 22. 9. 2025 | 08:33
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Telemach s tretjo generacijo naprav: umetna inteligenca v ospredju

    Telemach svojo vizijo dostopne tehnologije uresničuje z novo generacijo naprav, ki združujejo napredne funkcije in prijazno uporabniško izkušnjo po ugodni ceni.
    Promo Delo 24. 9. 2025 | 10:33
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Elektro Ljubljana z novo aplikacijo do učinkovitejše izvedbe postopkov

    V družbi Elektro Ljubljana so razvili novo aplikacijo MF.MKN digitalni monter, s katero so naredili pomemben korak v smeri digitalizacije terenskega dela.
    Promo Delo 22. 9. 2025 | 14:53
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Pomoč na domu kot temelj sodobne skrbi za kakovost življenja

    Slovenska družba se, podobno kot številne evropske države, spopada z izrazitim staranjem prebivalstva.
    Promo Delo 23. 9. 2025 | 11:33
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    DPZ

    Izkušnja na Danskem je bila edinstvena

    Slovenci so se s tekmovanja v poklicnih spretnostih EuroSkills vrnili z bronom in štirimi medaljami za odličnost.
    Milka Bizovičar 25. 9. 2025 | 06:00
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    DPZ

    Mehanik ni več le mojster za menjavo olja in popravilo motorja

    Pred dvajsetimi leti so bile v ospredju predvsem mehanske spretnosti, danes zaposleni potrebujejo tudi močno digitalno, elektronsko in diagnostično znanje.
    Milka Bizovičar 25. 9. 2025 | 05:30
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Novartis

    Prihodnost proizvodnje zdravil z umetno inteligenco

    Proces izdelave zdravil mora biti enako vrhunski kot njihov razvoj. Umetna inteligenca je pomočnik proizvodnje, človek pa ostaja glavni odločevalec.
    Maja Južnič Sotlar 24. 9. 2025 | 06:00
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Tomaž Gornik, Better

    Slovenija ima vse možnosti, da se digitalizacija izpelje do konca

    Želim si, da bi Slovenija vzpostavila digitalna vrata za vstop pacientov v zdravstveni sistem, pravi Tomaž Gornik, direktor podjetja Better.
    Maja Južnič Sotlar 24. 9. 2025 | 05:50
    Šport  |  Nogomet
    La Liga

    Oblak znova v težavah, soigralec ga je rešil s tremi goli

    Madridski Atletico sezone ni začel najbolje, tudi proti Rayu Vallecanu je prejel dva gola, a je vseeno zmagal po zaslugi Juliana Alvareza.
    25. 9. 2025 | 07:11
    Novice  |  Svet
    Novi incidenti

    Spet neznani droni na danskem nebu, zaprli letališče Aalborg

    Na letališču, ki se uporablja tudi kot vojaška baza, so zaradi incidenta preusmerili vsaj tri lete.
    25. 9. 2025 | 06:44
    Novice  |  Znanoteh
    Znanstvenica spreminja svet

    Družboslovne raziskave za bolj pravične politike

    Ksenija Perković raziskuje družbene pojave, ki vključujejo ranljive skupine priseljencev.
    Saša Senica 25. 9. 2025 | 06:00
    Novice  |  Znanoteh
    Carlotta Rigotti

    Seksualni roboti kot izziv za pravo, družbo in razumevanje intimnosti

    Pomembno je, koliko so seksualni roboti podobni ljudem, saj to prinaša različne družbene premisleke in posledice.
    Beti Burger 25. 9. 2025 | 06:00
    Novice  |  Znanoteh
    Carlotta Rigotti

    Seksualni roboti kot izziv za pravo, družbo in razumevanje intimnosti

    Pomembno je, koliko so seksualni roboti podobni ljudem, saj to prinaša različne družbene premisleke in posledice.
    Beti Burger 25. 9. 2025 | 06:00
