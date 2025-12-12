  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Pozdravljeni!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    PREMIUM   D+   |   Komentarji

    Deplasirano posipavanje s pepelom

    Edina svetovna velesila na področjih, ki res štejejo, je vsem pomanjkljivostim navkljub še vedno prav Evropa.
    Evropa je res polna dvomov in pomislekov, vendar je ta skepticizem tudi nadvse dragocen v današnjem diktatu vulgarnega pragmatizma. FOTO: Kenzo Tribouillard/ AFP
    Galerija
    Evropa je res polna dvomov in pomislekov, vendar je ta skepticizem tudi nadvse dragocen v današnjem diktatu vulgarnega pragmatizma. FOTO: Kenzo Tribouillard/ AFP
    Peter Rak
    12. 12. 2025 | 20:00
    7:14
    A+A-

    V nadaljevanju preberite:

    Očitno obstajajo teme, pri katerih se je oportuno spajdašiti celo z največjim ideološkim nasprotnikom, če se le lahko identificira skupni sovrag. Averzija do Evrope je sicer po nekakšni perverzni (trumpovski) logiki novega ameriškega izolacionizma in samozadostnosti morda celo deloma smiselna in logična, precej manj pa se zdi racionalno takšno stališče, če ga zavzamejo Evropejci sami. Seveda zgolj, če ne upoštevamo novodobnega diktata težko razložljivega evropskega obračuna z vsem in vsemi, predvsem pa s samimi sabo.

    Sorodni članki

    Premium
    Mnenja  |  Komentarji
    Izključevanje

    Bojkot, predlog za besedo leta

    Bojkot predstavlja izhodišče za potencialno družbo prihodnosti, v kateri bosta dominirala zgolj molk in kričanje.
    Peter Rak 17. 10. 2025 | 20:39
    Preberite več
    Premium
    Mnenja  |  Komentarji
    Selektivna odkritosrčnost

    Pripravljenost igrati igro

    Nedvomno se je svet radikalno banaliziral, predvsem pa so se neskončno namnožili kanali, po katerih je mogoče te banalnosti izraziti.
    Peter Rak 23. 8. 2025 | 06:57
    Preberite več
    Premium
    Kultura  |  Ocene
    Domovina Evropa

    Najboljša vseh dosedanjih Evrop

    Smiselno je braniti, izboljševati in širiti svobodno Evropo, to je ideal, vreden upanja, je prepričan Timothy Garton Ash.
    Peter Rak 5. 8. 2025 | 08:45
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Dopis RTV

    Zakaj Jankovića ni bilo v oddaji Tarča

    Ljubljanski župan Zoran Janković je naslovil dopis predsednici uprave RTV Slovenija Nataliji Gorščak, ki se je nanašalo na vabilo v oddajo Tarča.
    11. 12. 2025 | 17:17
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    V Visli in pri FIS so v zadregi: prodali naj bi manj kot 100 vstopnic

    V Klingenthalu danes tekma smučarskih skakalk, na kateri bo Nika Prevc nadaljevala lov na vodilno Nozomi Marujama. Njena diskvalifikacija še vedno odmeva.
    Miha Šimnovec 12. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Velenje

    Vandal, ki je obglavil Tita, hoče opravičilo velenjskega župana, zastopa ga Matoz

    V primeru, če se župan Peter Dermol ne bo opravičil, grozijo s postopki pred sodiščem.
    11. 12. 2025 | 18:39
    Preberite več
    Kultura  |  Glasba
    Glasbenik in igralec

    Umrl je Aleš Hadalin

    Bil je ustanovni član glasbene skupine Tantadruj, s katero je posnel dva albuma. Igral je harmoniko, orglice in kljunasto flavto.
    10. 12. 2025 | 19:56
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    NORA AKCIJA

    iPhone 15 za manj kot 600 EUR? Cene na Mimovrste šle »čist' mimo«!

    Iščete darilo ali pravi trenutek za nakup bele tehnike? Do nedelje, 14. 12., je na Mimovrste 70+ uspešnic po znižanih cenah in brezplačna dostava bele tehnike.
    Promo Delo 12. 12. 2025 | 11:52
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Kulinarika
    Vredno branja

    Katero vino izbrati za praznično mizo, da bo večer res nepozaben?

    Naj bo december čas, ko nazdravljamo okusom, ki povezujejo.
    Promo Delo 10. 12. 2025 | 09:59
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Od prvih božičev do svetovne prepoznavnosti: to je pot družine Trampuš (video)

    Toplina, prijetno vzdušje v družbi najbližjih, smeh in dobra volja, pa tudi spoštovanje, zavzetost in vonj po sveže pečenih piškotih. To na kratko ponazarja december razširjene družine Trampuš.
    Promo Delo 10. 12. 2025 | 11:50
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Digitalizacija

    Koliko algoritmi že usmerjajo naša življenja

    Zanesljivi informacijski sistemi so temelj digitalnega poslovanja. Omogočajo varnost podatkov, neprekinjeno delovanje in večjo odpornost proti tveganjem.
    Promo Delo 8. 12. 2025 | 09:32
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetja

    Skrb za zaposlene kot konkurenčna prednost

    Za podjetja so kadri ključni gradnik uspeha. Želijo možnosti za poklicni razvoj, fleksibilne delovne pogoje ter različne motivacijske spodbude.
    Marjana Kristan Fazarinc 11. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Tehnološki velikani

    Nova infrastruktura umetne inteligence v Sloveniji

    Direktorica Digitalizacije Telekoma Slovenije Ajda Brlec in direktor Izuma Dr. Aleš Bošnjak sta pojasnila uporabnosti umetne inteligence.
    Delo uredništvo 8. 12. 2025 | 15:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Glavni direktor NLB Lease&Go

    NLB z lizingom podvojila obseg poslov na Hrvaškem

    Bilančno vsoto načrtujejo v petih letih podvojiti, v intervjuju pojasnjuje Marko Jerič, glavni direktor NLB Lease&Go.
    Nejc Gole 8. 12. 2025 | 06:49
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Jedrska energija

    Westinghouse spet utrjuje nekoč vodilni položaj

    Do novih rešitev in optimizacije gradnje si zdaj pomagajo tudi z umetno inteligenco, ki po drugi strani postaja glavni porabnik elektrike.
    Borut Tavčar 6. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    Evropska samokritikaMehka močAverzija do Evrope

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Slovenija
    Idrija

    Ponosen dan za Idrijo, odprli dva objekta

    V Idriji so odprli prenovljeno Modro dvorano in novo Divjo bajto, ki bo vstopna točka za obisk Krajinskega parka Zgornja Idrijca.
    12. 12. 2025 | 20:07
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Portret tedna

    Trumpov mirovni načrt med zlatimi priznanji in debelimi salamami

    Vsak posel za mir je kot salama. Ne glede na to, kako okusna in debela je, in ne glede na to, ali jo režemo na debelo ali na tanko, je prej ali slej zmanjka.
    Aljaž Vrabec 12. 12. 2025 | 20:00
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Uvodnik

    Titova glava kot grešni kozliček: Kdo bo zmagal v bitki za Slovenijo?

    Danes so avtokrati povsod po svetu največja grožnja (liberalni) demokraciji.
    Janez Markeš 12. 12. 2025 | 20:00
    Preberite več
    Premium
    Mnenja  |  Komentarji
    Evropska samokritika

    Deplasirano posipavanje s pepelom

    Edina svetovna velesila na področjih, ki res štejejo, je vsem pomanjkljivostim navkljub še vedno prav Evropa.
    Peter Rak 12. 12. 2025 | 20:00
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Manchester

    Benjamin Šeško je bil tik pred povratkom, a ga je ustavila zastrupitev s hrano

    Mnogi so upali, da se bo Slovenec vrnil že za ponedeljkovo tekmo z Bournemouthom. Ruben Amorim ima veliko težav z odsotnimi nogometaši.
    12. 12. 2025 | 19:56
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Uvodnik

    Titova glava kot grešni kozliček: Kdo bo zmagal v bitki za Slovenijo?

    Danes so avtokrati povsod po svetu največja grožnja (liberalni) demokraciji.
    Janez Markeš 12. 12. 2025 | 20:00
    Preberite več
    Premium
    Mnenja  |  Komentarji
    Evropska samokritika

    Deplasirano posipavanje s pepelom

    Edina svetovna velesila na področjih, ki res štejejo, je vsem pomanjkljivostim navkljub še vedno prav Evropa.
    Peter Rak 12. 12. 2025 | 20:00
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Manchester

    Benjamin Šeško je bil tik pred povratkom, a ga je ustavila zastrupitev s hrano

    Mnogi so upali, da se bo Slovenec vrnil že za ponedeljkovo tekmo z Bournemouthom. Ruben Amorim ima veliko težav z odsotnimi nogometaši.
    12. 12. 2025 | 19:56
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Zgodbe  |  Digitalna odpornost
    Vredno branja

    Panika: Kaj, če gredo leta dela v nič?

    Minute, ki odločajo: kako se podjetja v resnici odzivajo na kibernetske incidente.
    Promo Delo 9. 12. 2025 | 10:31
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    BIVANJE

    Zakaj je v nekaterih domovih bolj prijetno živeti

    Ljudje večino časa preživimo doma, v zaprtih prostorih, zato je res pomembno, kako je naš dom zasnovan, kako diha in kako kroji naše počutje.
    Promo Delo 11. 12. 2025 | 10:01
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Slovenski otroci so dobili prepotrebno pomoč

    Prazniki so čas obdarovanja, ob tem pa so v Lidlu Slovenija spet dokazali, da so nakupi gurmanskih dobrot lahko tudi dobrodelni.
    Promo Delo 12. 12. 2025 | 08:53
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    DOBRODELNOST

    Zakaj zaupajo zvezi Anite Ogulin?

    Vsak otrok si zasluži praznični čas, poln topline, čarobnosti in iskrenih prazničnih nasmehov. Zato smo se v Supernovi povezali s programom Botrstvo.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 08:45
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Finance

    Priložnost, ki bo oblikovala vašo prihodnost. Ne zamudite jo

    Zamujena priložnost vas lahko stane več, kot si mislite – kredit za vaš projekt je lahko na računu že v 48 urah. Brez zapletov. Brez čakanja.
    Promo Delo 5. 12. 2025 | 08:52
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Pickbox: vaš vodnik skozi svet kakovostne vsebine

    Dva načina gledanja, ekskluzivni naslovi Apple TV in bogat praznični program ustvarjajo nepozabno izkušnjo.
    Promo Delo 8. 12. 2025 | 08:42
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Brezplačna E-oskrba – zagotovite si varnost doma, preverite kako

    Zakon o dolgotrajni oskrbi prinaša novo pravico, ki upravičencem omogoča več varnosti.
    Promo Delo 11. 12. 2025 | 13:28
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Kako premostiti finančno vrzel, ko podjetje menja lastništvo ali obliko

    Menjave lastništva, statusna preoblikovanja in prevzemi so obdobja, ki podjetjem prinašajo največ strateških priložnosti – in hkrati največ negotovosti.
    Promo Delo 12. 12. 2025 | 08:20
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Artroskopija kolena: kaj morate vedeti o postopku in okrevanju

    Artroskopija kolena je minimalno invazivna operacija, ki zagotavlja hitrejše okrevanje, predvsem pa manj zapletov.
    Promo Delo 9. 12. 2025 | 08:42
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    DIGITALIZACIJA

    Je naša prihodnost v orožarskem preboju, ki prihaja iz Evrope?

    Direktorica Digitalizacije Telekoma Slovenije Ajda Brlec in direktor Izuma Dr. Aleš Bošnjak sta pojasnila uporabnosti umetne inteligence.
    1. 12. 2025 | 15:18
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Poslovanje podjetij

    Slovensko podjetje postaja eno vodilnih v regiji

    Podjetje Riko razvija napredne intralogistične rešitve po meri, ki podjetjem zagotavljajo hitrejši pretok materiala, večjo storilnost in sledljivost procesov.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 11:16
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo