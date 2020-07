Depolitizacija s političnimi kandidati

Nacionalni preiskovalni urad je 1. januarja letos upihnil deseto svečko. Čeprav so v tem času napisali na stotine kazenskih ovadb, ki so šle skozi tožilsko sito, se očitkov o slabem delu, politični motiviranosti, premajhni ambicioznosti in še čemu ne morejo in ne morejo izogniti.Pa vendar – gre za represivni organ in razumljivo vsaj nekateri z njihovim delom ne bodo nikoli zadovoljni. Prav nič narobe. A da se v javnosti izkrivljajo dejstva, podcenjuje in šikanira vse po vrsti, ki preganjajo kriminal, je hudo narobe. Predvsem zato, ker to prihaja iz ust politikov, ki bi morali prvi v vrsti vlivati državljanom zaupanje v državo, ...