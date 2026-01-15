Deset zgodb, novo upanje za jutri

Včeraj je bil poseben dan. Preteklost se je prepletala s prihodnostjo. Prvo in drugo je poosebljala deseterica nominirancev za Delovo osebnost leta 2025. Za leto, ki se bo po mnogočem zapisalo v zgodovino, tako kot vsako. Zgodovino so ljudje izumili, ker so radovedni, ker je človeški spomin omejen. Ljudje smo pravzaprav bitja s kratkim zgodovinskim spominom. Če kdo denimo omeni srednji vek in reče, naj iz tega obdobja izluščimo kakšno ime, smo zvečine v zadregi. Čeprav je ta doba trajala dolgih tisoč let in ni bila vedno mračna.

V zgodovino, tako rekoč v nesmrtnost, se je sinoči v ljubljanski Narodni galeriji podalo deset, točneje dvanajst ljudi. Z dejanji in desetimi zgodbami, ki so vsaka po svoje zaznamovale minulo leto. Prav je, da jih častimo zdaj, ko so še sveže in nepopačene zapisane v našem spominu; kaj bo o njih pripovedovala zgodovina, ve le ona. So pa odslej njen neizbrisljivi del. Slovenija je lahko ponosna, da jih ima.

Brez njih bi bilo leto 2025 za marsikoga še bolj sivo in turobno, pogled v prihodnost manj veder in spodbuden. Pa najsi gre za plastičnega kirurga, ki je v Gazi ob najbolj krutih prizorih genocida postal vest človeštva, mlade podjetnice, ene od desetih naj inovatorjev z vsega sveta, ekonomista, ki nas uči, da je treba zadovoljstvo s povprečnim nadomestiti z miselnostjo zmagovalcev, ali za sestro in brata, ki v svetu športa podirata rekorde in rišeta nove meje, da ne naštevam še ostalih. Vsem globok priklon. So upanje za jutri, sporočajo, da so tudi majhni lahko veliki, Slovenija jih bo lahko ponosno vtkala v svoj življenjepis. V zgodovino. Med nesmrtne. Sem stopiš, ko postaneš košček zgodovine. Kakršnekoli že.

Eni je bil sinoči v Narodni galeriji namenjen še posebej globok poklon. Bralci in uredništvo so naslov Delova osebnost leta 2025 podelili Niki Kovač. Antropologinji, ki jo od lani – če ne že od prej – pozna vsa Evropa. S somišljeniki je korak za korakom rušila predsodke in prebijala zidove molka, s pobudo Moj glas, moja izbira je bila močnejša od najmočnejših v evropskem parlamentu. Slovenci torej dokazano znamo, zmoremo in si drznemo. Če je zraven še ravno prav trme in dovolj poštenja, smo zmagovalci. Dobitna kombinacija za marec? Nisem prepričan. Zdi se, da v domačem okolju za te potrebe žal bolj štejejo neki drugi kriteriji.