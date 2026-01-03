(KOMENTAR) Desna štafeta s prednostjo v volilno leto

Tekmovanje med SDS in Gibanjem Svoboda ni tekma ene stranke proti drugi, v slovenskem političnem sistemu gre za tek trojk, morda celo štafetni tek.

Na volilno nedeljo zmaga tista trojka oziroma štafeta, ki prva prečka ciljno črto, ne glede na hitrost in agilnost najmočnejšega člena. Štafetna palica med SDS, Novo Slovenijo in Demokrati Anžeta Logarja kroži gladko, štafeta je uigrana in zaradi tega je omenjena kompozicija favoritka tekmovanja 22. marca.

Koalicijska štafeta Gibanja Svoboda, SD in Levice potrebuje do volitev še precej treninga, da bo uigrana. Dodatna težava je rezervni štafetni člen, Prerod Vladimirja Prebiliča, ki je doslej tekel celo v nasprotni smeri od tovarišev v levosredinski ekipi.