Dileme ob prenovi pokojninskega sistema

Poleg zdravstvene in davčne prenove ter prenove plačnega sistema v javnem sektorju je pokojninska reforma veljala za enega od mejnikov, ki si jih je zastavila vlada. Tako kot pri vseh drugih treh se tudi pri tej časovnica ne ujema s prvotnimi napovedmi, da jo bodo pripravljali in usklajevali dovolj dolgo in temeljito, da bo sprejemljiva za sindikate, delodajalce in, kar je najbolj relevantno, za javnost. Gre namreč za enega temeljnih podsistemov v družbi. Namera o tem, da bo dovolj časa za vsa mnenja in razprave, se zdi iz meseca v mesec manj uresničljiva, saj je Slovenija v načrtu za okrevanje in odpornost dala zavezo, da bo nov zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju začel veljati januarja 2025. Od tega je torej odvisen zajeten kup evropskega denarja.

Pa tudi če v igri ne bi bilo teh sredstev, strokovnjaki in mednarodne organizacije že dolgo opozarjajo, da demografske projekcije naši državi narekujejo prenovo pokojninskega sistema. Beli knjigi, ki nakazuje smeri, kako naj bi se razvijal, so socialni partnerji dali zeleno luč že leta 2017. To naj bi bila tudi podlaga za sedanjo reformo, katere cilj naj bi bil transparentnejši sistem, da mu bodo ljudje bolj zaupali, kar Sloveniji sicer priporočata tudi OECD in evropska komisija. Druga dva cilja sta si pravzaprav diametralno nasprotna – eden je zagotavljanje blaginje upokojencev, drugi pa vzdržnost pokojninske blagajne. Brez znatnih dodatnih finančnih virov obojega ni mogoče doseči.

Podatki kažejo, da se v Sloveniji v povprečju upokojujemo prej kot v povprečju EU in OECD – ženske z 61 leti in osmimi meseci, moški z 62 leti in devetimi meseci – in da je delovna aktivnost v starostni skupini od 59 do 64 let med najnižjimi. Na ministrstvu za delo verjamejo, da je te statistike mogoče izboljšati predvsem s spodbudami, ki bi ljudi motivirale, da bi dalj ostali na trgu dela. Menijo, da je 40 let dela dovolj, na drugi strani so zagovorniki prilagajanja upokojitvenih pogojev pričakovani življenjski dobi. To je le ena od dilem, še štiri točke so, pri katerih se tehtajo različni argumenti. Na koncu pa bo stvar politične odločitve, kako reformni bodo posegi, ter tega, ali bo prevladala všečnost z mislijo na naslednje volitve ali dolgoročnejša vizija.