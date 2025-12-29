Do miru v Ukrajini je še vedno daleč

Kako blizu smo miru v Ukrajini? Kljub vsem pogajanjem, diplomatskim aktivnostim in optimističnim izjavam ameriškega predsednika Donalda Trumpa je jasen odgovor na to vprašanje še naprej zelo izmuzljiv.

Tudi najnovejše srečanje med Trumpom in ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim v Mar-a-Lagu je postreglo z malo resničnih novosti. Po njunih pogovorih na Floridi sta oba voditelja poročala o napredku pri usklajevanju ameriškega mirovnega načrta v dvajsetih točkah, a prav tako o ovirah na poti do končnega preboja. Te se nanašajo predvsem na prihodnost ozemelj na vzhodu Ukrajine.