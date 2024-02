Dober večer, svobodni svet

V nadaljevanju lahko preberete:

Na naslovnici Sobotne priloge je 257 imen in priimkov. Na seznamu so imena otrok, mlajših od enega leta, ki so bili v Gazi ubiti med 7. oktobrom 2023 in 1. februarjem 2024. Seznam je sestavljalo ministrstvo za zdravstvo oblasti v Gazi. Objavljen je bil na spletni strani medijskega konglomerata Al Džazira. 257 imen in priimkov. Nekateri otroci so še brez imen. Navedena sta samo spol otroka in ime matere ali očeta. 257. To niso vsi otroci, mlajši od enega leta, pobiti po 7. oktobru 2023. Pod ruševinami je ostalo neznano število ljudi, tudi otrok, tudi najmlajših. Mlajših od enega leta.