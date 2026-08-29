Dobički navzdol, cene delnic pa v nebo

Tečaji delnic na Ljubljanski borzi že četrto leto rastejo bistveno hitreje od dobičkov borznih družb. Poslovanje teh ni slabo, toda večina družb prve borzne kotacije je zaradi spleta okoliščin v prvem polletju ustvarila manj dobička kot lani. Zavarovalnici letos bremeni običajen obseg škodnih dogodkov, potem ko sta lansko leto preživeli skoraj brez večjih nesreč. Največja slovenska banka je nekoliko »počistila« kreditni portfelj. Energetska kriza pa je prizadela Petrol, ki zaradi regulacije ni mogel pravočasno prilagajati cen hitro spremenjenim razmeram. Tudi rast dobičkov Krke, Telekoma in Luke Koper je dokaj zmerna. Zadnja je z desetodstotno medletno rastjo polletnega dobička celo rekorderka prve borzne kotacije. Kljub vsemu je borzni indeks Ljubljanske borze v prvih osmih mesecih ...