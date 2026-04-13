Posadka, ki nas je spomnila, da je Zemlja oaza

Poslali so nam čudovite posnetke, ki so v nas vzbudili čudenje; ki so nas opomnili, da lahko na stvari pogledamo tudi z druge perspektive.

V zadnjih dneh je znova vzplamtela debata, čemu je Nasa štiri astronavte poslala na pot okoli Lune, ki za povrh vsega sploh niso pristali na Luni. Da je tako v nebo pognala ogromno denarja (celoten program Artemis je do zdaj stal več kot 90 milijard dolarjev), namesto da bi ga porabili za reševanje perečih problemov na Zemlji, kot so podnebna kriza, revščina, bolezni. Vprašanja o smotrnosti raziskovanja vesolja se sicer vedno znova postavljajo, kar je razumljivo. Pa poglejmo. Vesoljski programi imajo multiplikativen učinek: za razvojem vesoljske odprave stojijo številna večja in manjša podjetja, torej imajo posel, ljudje zaposlitev. Tehnologija mora biti vrhunska, zato se razvijajo inovacije in odkrivajo spoznanja, ki preidejo v realno življenje (brez satelitov v orbiti danes na Zemlji ne ...