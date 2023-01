Dobre plati groznega leta

Začelo se je s srh vzbujajočim kopičenjem ruskih sil na mejah Ukrajine in laganjem Kremlja, da to ne pomeni vojne. Nadaljevalo se je s pokanjem, raketami, tankovskimi prodori in množičnimi zločini proti civilnemu prebivalstvu.

Leto 2022 je bilo grozno leto. Če je v Ukrajini ogenj bruhal iz topov in tankov, je v Sloveniji gorel Kras, prizadet zaradi dolge poletne suše in segrevanja ozračja. A med Panonsko nižino in Jadranom, Alpami in Kolpo je leto 2022 prineslo tudi kaj dobrega. Ne glede na katastrofalne razsežnosti kraškega požara so v boju z naravo zmagali pogum, organizacija in solidarnost gasilcev.

Gibanje Svoboda je na volitvah prepričljivo zmagalo in spremenilo politični zemljevid, prioritete in umeščenost Slovenije v evropskem prostoru. V Bruslju pozorno poslušajo, s kakšnimi predlogi bo med strateškimi razpravami o energetski politiki nastopil predsednik slovenske vlade. Roberta Goloba pozorno poslušajo voditelji jedrnih držav EU. Ima potencial, da se uvrsti med redke slovenske državnike, vendar bo moral krotiti drugoligaške prišepetovalce.

Supervolilno in superreferendumsko leto ni prineslo le zamenjave izvršilne oblasti. Na predsedniških volitvah je Slovenija dobila predsednico, Natašo Pirc Musar, kampanja pa je prinesla strpnejšo, bolj dialoško politično kulturo. Pred tem je Slovenija dobila prvo predsednico državnega zbora, Urško Klakočar Zupančič. Referendum o RTV Slovenija napoveduje konec ugrabitve največje javne medijske hiše, vendar bo epilog te nesrečne epizode znan šele leta 2023. Zakon o RTV Slovenija, ki je nastal v civilnodružbenih in akademskih krogih, omogoča normalizacijo, sam po sebi pa ni jamstvo, da se bo to res zgodilo.

Tako kot sprememba oblasti sama po sebi ni jamstvo, da so avtoritarne tendence davna preteklost. Referendumski rezultat pri zakonu o RTV Slovenija ne kaže le na živahno, liberalno, dobro organizirano civilno družbo, ampak govori tudi o pripravljenosti družbe, da sodeluje v javnih zadevah in pripomore k upravljanju skupnega dobrega. Podoben pospešek bi potrebovalo tudi javno zdravstvo.

Če se je začelo s streljanjem, naj vsaj konec leta ne poka. Namesto petard in raket si hrup lahko naredite tudi z glasbo. Veliko dobre glasbe je. Tudi domače živali vam bodo hvaležne.