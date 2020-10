Dodatke tistim, ki si jih zaslužijo

Statistični urad je objavil, da so bile v javnem sektorju povprečne bruto plače za letošnji marec, april, maj in junij višje od povprečne bruto plače za februar, v zasebnem sektorju pa sta bili višji od povprečne bruto plače za februar samo povprečni bruto plači za april in maj, povprečni bruto plači za marec in junij pa sta bili nižji. Plače v javnem sektorju so napihnili predvsem dodatki zaradi epidemije koronavirusa.Slovenija za delovanje potrebuje močan javni sektor, zasebni in javni sektor pa naj delujeta z roko v roki. Šolski sistem, denimo, zagotavlja kader, ki ga gospodarstvo potrebuje. Če so ljudje zdravi, lahko ...