Dogaja se čisto blizu nas

Vladislav Ribnikar je leta 1904, deset let pred smrtjo, ustanovil prvi beograjski neodvisni časopis, Politiko. Vladislav je študij zgodovine in filozofije končal v Beogradu, podiplomski študij je nadaljeval na pariški Sorboni in v Berlinu na Humboldtovi univerzi. Ko je na začetku 20. stoletja oblast v Srbiji z državnim udarom prevzela dinastija Karađorđević, je Ribnikar začutil, da je prišel čas svobode tiska. Opustil je ambicije, da bi napisal doktorat. Dnevnik Politika, ki ga je Vladislav vodil skupaj z bratoma, je ob ustanovitvi veljal za ugleden časnik. Septembra 1914, le nekaj tednov po začetku prve svetovne vojne, sta brata Vladislav in Darko kot častnika padla v bojih z Avstrijci.

Po Vladislavu Ribnikarju je poimenovana ulica v Trsteniku, njegovem rojstnem kraju. In osnovna šola v Beogradu ...